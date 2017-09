Lahkotni japonec

Suzuki swift je pripravljen petič, še naprej je to majhen in lahkoten avtomobil. Foto: Gašper Boncelj

Suzuki je svojevrstna avtomobilska znamka. Je podjetje, ki na leto izdela kar 2,5 milijona avtomobilov, ampak ti so za naše pojme večinoma majhni. Je tudi podjetje, ki se z nekaterimi drugimi velikani ne mara preveč, sodelovanje s koncernom Volkswagen se je pred leti končalo, še preden se je dobro začelo. Ampak zaradi tega ni bil Suzuki nič manj aktiven in je v zadnjih dveh do treh letih za Evropo pripravil toliko modelov kot že dolgo ne. Zadnji v vrsti je tisti, s katerim si je znamka v tem delu sveta že pred leti ustvarila dokajšnjo prepoznavnost. Mislimo na model suzuki swift, ki ga tudi na slovenskih cestah vidimo še v prejšnjih izvedbah, zdaj pa je pripravljen v peti generaciji.



Majhen in lahek

Niso se izneverili poslanstvu majhnih avtomobilov in so naslednika pripravili še rahlo krajšega, v dolžino meri 384 cm. Ni le kratek, je tudi lahek, njegova masa znaša 950 kilogramov. Notranjost ne vzbuja vzklikov očaranja, a vseeno ni preveč špartanska, zadaj in v prtljažniku boste ne glede na majhne zunanje mere našli kar nekaj prostora. Več ga je seveda spredaj, kjer je swift urejen vozniku priročno, je pa v območju armaturne plošče vseeno veliko (trde) plastike. Voznik bo znal ceniti, da se swift krmili precej natančno in da je čvrsto postavljen na cesto. Skoraj je malce športne narave, kar je pač v redu, ko je asfalt gladek, sicer pa malo manj.



Zelo blagi hibrid

V swiftu po novem brnijo le bencinski motorji, v testniku je bil to konkretno litrski boosterjet. Gre za trivaljnika, ki pa je pripravljen kot zelo blagi hibrid. Presenetljivo njegova poraba v nasprotju z kakšnim drugim manjšim turbo motorjem ni veliko nihala in je bila ugodno nizka. Verjetno tudi zaradi prej omenjene nizke mase – potovalni računalnik je prikazoval vrednost dobrih pet litrov.



Dobra oprema

Swift je bil v testni različici polno opremljen, tudi asistenčnih sistemov ni manjkalo. Radarski tempomat ne deluje do ustavitve, kar se ob ročnem menjalniku niti ne zdi tako pomembno, sicer pa je dobro držal razdaljo za spredaj vozečimi vozili. Sistem za opozarjanje pred naletom je bil pač precej siten, močno se je oglasil tudi kdaj, ko se nam to ni zdelo potrebno. Suzuki swift stane v testni izvedbi dobrih 15 tisočakov, če smo bolj skromni z opremo, nekaj manj, s čimer je lahko glede na opisano dostojen tekmec množični konkurenci malih avtomobilov, kjer so prevladujoča evropska imena.