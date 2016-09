Lada lovi  21. stoletje

Še danes se na cesti sramežljivo pokaže kakšna lada 1200 ali 1300, ki v vseh letih proizvodnje ni doživela oblikovalske evolucije, slonela pa je na zasnovi Fiatove stoštiriindvajsetice. Šele čez čas jim je v Toljatiju pri proizvajalcu lad Avtovazu uspelo storiti oblikovalski korakec naprej in na tržišče je zapeljala cenovno dostopna samara, pri kateri so vsaj malo spremenili škatlasto oblikovano karoserijo. Presežka zopet ni bilo, ko pa so se pri nas že vozili avtomobilski oblikovalski všečneži z zahoda.



Na mednarodnem avtomobilskem salonu v Moskvi, ki se je končal v nedeljo, pa se je vse vrtelo okoli te vodilne ruske avtomobilske znamke. Leta posmehovanja zastareli tehniki in obliki so spodbudila odgovorne, da so oblikovno vsaj približno ujeli 21. stoletje. Xray cross concept in xcode concept sta se približala novodobnim smernicam malih terencev. Še posebno slednji malo spominja na Nissanovega juka in je celo všečen avtomobil za zmerno ceno.



Xray crossover je že na voljo pri 124 prodajnih zastopnikih v Rusiji in ima vso opremo, ki jo premorejo avtomobili nižjega cenovnega razreda, ali pa še več: ogrevane prednje sedeže, ogrevano vetrobransko steklo, senzor za dež in hlajen prostor na sovoznikovi strani. Agregat s prostornino 1,8 litra proizvede 122 konjskih moči, ki jih na cesto prenaša samodejni menjalnik. Najcenejša izvedenka z 1,6-litrskim agregatom, ročnim menjalnikom in 106 konji pod pokrovom je v deželi balalajk na voljo že za nekaj več kot osem tisoč evrov, ob tem pa novi lastnik prejme še triletno garancijo.



Na salonu so predstavili tudi športno limuzino lado vesto, ki ji značaj poudarjajo tekmovalni detajli: 18-palična platišča, zadnji aerodinamični spojler in difuzor pri večjih izpušnih ceveh. Notranjost poskuša biti prestižna, saj črno sedežno usnje obroblja rdeč šiv, kar pa še ne pomeni, da je avtomobil neukročena zver. Le malo bolj navit 1,8-litrski agregat proizvede 150 konjskih moči, zato pa so morali bobnaste zadnje zavore zamenjati s kolutnimi, končne hitrosti pa niso razkrili.



Na razstavnem prostoru je luč sveta ugledala tudi legendarna lada niva, le da so ji podaljšali zadek in jo spremenili v pickup. Niva je bila nepogrešljiv član voznega parka marsikaterega logarja pa tudi vojske, in nekateri so trdili, da ni ovire, preko katere ne bi splezala zaradi kratke medosne razdalje. Če stvar ni pokvarjena, je ne poskušaj popraviti, pravijo Američani, Rusi pa so se pri nivi, ki je sicer izgubila poljedelsko ime in ji zdaj pravijo le še 4×4, držali tega reka. Zadnjih 39 let skoraj niso dodali kozmetičnega popravka in tako je oblikovno ostala ujeta v času.



Si predstavljate prestižnega superšportnika, ki nosi ime Lada?

Ruskemu oblikovalcu Dimitriju Lazarevu je bilo dovolj posmeha na račun oblikovalskih Ladinih ponesrečencev, zato je vzel v roke pisalo in izdelal konceptno vozilo raven. Po nedavni zaustavitvi proizvodnje pri Marussiji, ki je bil edini ruski proizvajalec hitrih avtomobilov, meni, da je prišel čas, da to štafetno palico iz rok propadlega podjetja vzame AvtoVAZ.



Vran je koncept, ki se ga ne bi sramoval niti italijanski oblikovalski studio. Čeprav raven morda sploh ne bo ugledal serijske proizvodnje, pa ta presežek ruske domišljije krasijo ogromna prednja maska in veliki izhodni zračniki za pretok zraka, stik s cesto pa drži z lično oblikovanimi platišči in širokimi pnevmatikami. Pri tem sploh ni slabo, da ni podoben nobeni prejšnji ladi. Lazarev si je zamislil še, da bi bil agregat postavljen sredinsko za oba potnikova sedeža, vprašanje, ki se poraja, pa je, kje bodo dobili agregat, vreden tega superšportnika. Saj veste tisto: kakšen je največji Ladin pospešek? 9,8 m/s2.