Kuha za muce

Tako kot za pse je razlog za doma pripravljeno hrano in priboljške za mačke v prehranskih intolerancah, izbirčnosti živali ali želji, da bi nadzorovali sestavine. Za kakovostno pripravljene domače obroke sta pri mačkah še pomembnejša znanje in pravilna sestava obroka. Mačke so nujni mesojedci, kar pomeni, da za zdravje in normalno delovanje organizma nujno potrebujejo sestavine živalskega izvora. Ogljikove hidrate potrebujejo v zelo majhnih količinah, v večjih so celo škodljivi, saj lahko vodijo v debelost in sladkorno bolezen.



Strokovni nasvet



Pri izbiri primernega obroka za mačko se držimo načel, ki veljajo tudi za izbiro obroka za psa. Pred navdušenim vrtenjem kuhalnice za naše mačke se je priporočljivo pogovoriti z veterinarjem, ki bo svetoval glede primernih sestavin in kaloričnosti obroka, hkrati pa priporočal primerne dodatke, ki bodo poskrbeli, da bo mačji obrok povsem uravnotežen.



Natančno odmerjanje



Pri pripravi mačjega obroka je zelo pomembno natančno odmerjanje sestavin. Obrok naj bo sestavljen iz beljakovin živalskega izvora, zdravih maščob in vode, pomembna pa je tudi uporaba multivitaminskega dodatka in dodatka taurina ter arginina. Taurin in arginin sta aminokislini, ki sta izključno v hrani živalskega izvora in sta za mačke esencialni, kar pomeni, da ju ne morejo sintetizirati same. Pomanjkanje taurina vodi v slepoto, zobno gnilobo in srčno popuščanje. Glavni razlog za njegovo pomanjkanje je hranjenje mačk z vegetarijansko dieto ali doma pripravljeno hrano, ki ni uravnotežena. Pomanjkanje arginina se pri mačkah kaže kot slabost, neaktivnost, slinjenje in z živčnimi znaki. Slednje je redko, saj je potreba mačk po argininu bistveno manjša in ga doma pripravljeni obroki, ki vključujejo sestavine živalskega izvora, vsebujejo dovolj.



Izbirčnost



Mačke se od psov razlikujejo tudi po izbirčnosti. Pomembno je, da so sestavine obroka drobno sesekljane in dobro pomešane, da jih mačka ne more prebirati. Za povprečno aktivno, zdravo odraslo mačko naj bi bil obrok sestavljen iz približno 80 gramov beljakovin (iz temnega piščančjega mesa, govedine, jagnjetine ali rib), 50 gramov ogljikovih hidratov (npr. ovseni kosmiči, rjav riž, grah, koruza), 30 gramov vlaknin (zelenjava) ter zdravih maščob (kot so lososovo, mešano ribje, ekstra deviško oljčno olje ali kokosovo olje) in mešanice vitaminov, mineralov in esencialnih aminokislin.



Občutljivejše kot psi



Občasni domači obroki so dobrodošla sprememba jedilnika, ki jo bo z veseljem pozdravila večina mačk. Ne smemo pa pozabiti, da so mačke bolj občutljive za pomanjkanja posameznih hranil kot psi, zato je pomembno, da pri dolgotrajnem hranjenju z doma pripravljenimi obroki sodelujemo z veterinarjem. Redni sistematski pregledi bodo zagotovili zdravje živali.

Mačji recepti



Ribja pojedina: 80 g kuhane, očiščene skuše, dve žlici na pari kuhanega korenčkovega pireja, 20 g kuhanih ovsenih kosmičev.



Goveja večerja: 80 g kuhane mlete govedine, 30 g kuhanega rjavega riža, tri žlice alfa alfa kalčkov, 40 g polnomastne skute.



Zgoraj opisani mešanici dobro premešamo (lahko v multipraktiku), pred serviranjem dodamo mineralno-vitaminsko mešanico. V zaprti posodici lahko v hladilniku počakata do tri dni.



Mačja solata: 20 g naribanih bučk, 40 g nasekljanih alfa alfa kalčkov, 30 ml piščančje ali goveje jušne osnove, četrtina čajne žličke sveže mačje mete. Tudi mačkam občasno prija svež zelenjavni obrok, ki pa naj ne bo edini obrok v dnevu in na jedilniku naj ne bo prepogosto.



Metini piškotki: 100 g moke, žlica mačje mete (posušene), 50 g mleka v prahu, 50 ml mleka, dve žlici zmehčanega masla, čajna žlička medu, eno jajce. Sestavine zmešamo v gladko testo, ki mu po potrebi dodamo še nekaj moke. Med dvema plastema peki papirja ga razvaljamo na približno 5 mm debelo in narežemo na kvadratke. Pečemo 20 min pri 150 stopinjah Celzija.