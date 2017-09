Krave jedo tudi krompir

Res ne vemo več, kaj vse bi pokrmili živini, da bi hitreje rasla in pridelala kar največ mleka ali mesa. Spomnimo se sporne kostne moke, ki so jo v obliki krmne mešanice nasuli v korita domačim kravam in tako sklenili verigo za širitev bolezni BSE.

Ameriško prehrambno podjetje Herr's iz Pensilvanije, ki proizvaja in prodaja čips, pomfri in pokovko, porabi ogromno krompirja. Ostanejo jim krompirjevi odrezki in olupki ter krompirjeva voda, s katero operejo krompir, preden ga spečejo.

Meso je aromatično zaradi krompirjevih maščob.

Že leta 1984 so se domislili, da bodo omenjene užitne odpadke porabili, zato so kupili pašnike in 300 glav živine. Olupke so zmešali v krompirjevo mešanico, jo pokrmili živini, to pa prodali v bližnjo klavnico, ki z mesom zalaga restavracije. Lani so v eni od njih ugotovili, da izjemno aromatični in malce sladkobni zrezki prihajajo s pašnikov podjetja Herr's, kjer živina poleg paše konzumira krompirjevo krmno mešanico. Strokovnjaki menijo, da je meso govedi aromatično, sladkobno in okusno, ker živina s krompirjem zaužije več maščob kot na običajnih farmah. Povpraševanje po sladkih zrezkih se je močno povečalo.