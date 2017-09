Kralj potovalnih motociklov

Tako je že od leta 1983, ko so predstavili K100, ljubkovalno imenovan tudi leteča opeka. Opeka zato, ker je oblika agregata močno spominjala na opeko, leteča pa že vemo, zakaj. Že prvi K je bil torej nekaj posebnega, pozneje pa so presežke ponujali prav vsi nasledniki. In jih tudi najnovejši K, ki ga predstavljamo tokrat. Ponuja reči, ki jih pri motociklih zlepa ne najdeš, in z vsakim prevoženim kilometrom več postaja vozniku vedno bolj jasno, da novosti in premišljene tehnične rešitve niso prišle kar same po sebi. Novi K 1600 GT hrani v sebi izkušnje številnih lastnikov preteklih generacij, in prav to ga naredi še bolj uporabniško dovršenega.

Velik, a gibčen

Seveda ni niti lahek niti mestno prijazno okreten. Pravzaprav je v resnici ogromna reč, za katero si ne misliš, da bi bila lahko vozniško preprosta. Pa je! Krmilo je širše in lepo nagnjeno, noge so nekoliko športno pokrčene, kar je seveda mogoče tudi nastavljati, saj je sedež prilagodljiv po višini. Ta kombinacija ga naredi presenetljivo gibčnega tudi v ostrejših zavojih. Sicer pa je jasno, da je to kralj dolgih etapnih voženj in lepih zavitih regionalnih cest. Pri mestnem manevriranju zahteva samozavest ter močne roke in noge. Ima pa po novem tudi vzvratno prestavo, ki deluje zelo preprosto ter izjemno olajša sicer zahtevne parkirne podvige. Mehko in mirno delovanje šestvaljnika je izjemno in voznik lahko uživa v lenobnih nizkih vrtljajih ter vselej veliki zalogi moči. Kar 70 odstotkov navora je namreč na voljo že od 1500 vrtljajev.

Za zahtevne motoriste

Moč agregata in izjemno kakovostno nastavljivo vzmetenje dajeta vozniku željo po tem, da se na cilju ne ustavi, ampak ga v navigaciji hitro prestavi za še nekaj sto kilometrov.

Jasno je, da je K1600 GT motor za tiste, ki ljubijo dolge etapne vožnje, in tiste, ki imajo za sabo že veliko takih kilometrov in natančno vedo, kaj na dolgih poteh potrebujejo. Moč agregata in izjemno kakovostno nastavljivo vzmetenje dajeta vozniku željo po tem, da se na cilju ne ustavi, ampak ga v navigaciji hitro prestavi za nekaj sto kilometrov. Ob vsem za udobno in varno vožnjo resnično potrebnem ponuja še kup drugačnih presežkov: ima radio, tempomat, gretje ročk in sedeža pa brezstični ključ, centralno zaklepanje motocikla in vseh kovčkov, v katerih je več litrov prostora, kot jih zmore ponuditi marsikateri roadster, sistem za samodejni klic v sili, luč za osvetlitev tal, sistem za pomoč pri speljevanju v klanec, brezžično povezavo s telefonom, navigacijo, potovalni računalnik in tako naprej. Skratka, seznam se začne v Sloveniji in sega do Münchna.

Do lune in nazaj

Ker 334 kg teže in 118 kW (160 KM) moči ni nekaj, kar bi voznika božalo kot blaga poletna sapica, je tu še vesoljska vozniška tehnologija, ki maso in moč pretvori v lahko obvladljiv paket. Zavorni sistem ABS pro omogoča zaviranje v zavoju, prilagodljivi ksenonski žaromet s pomočjo elektromotorja v sprednji luči svetlobni snop tudi v ovinku in nagibu usmerja na točno določeni predel ceste, dinamični nadzor vzmetenja ESA prek senzorjev spremlja nagib in obremenitev ter raven dušenja v milisekundah prilagaja razmeram na cesti in vozniškemu slogu primerno in, ja, seveda, tudi tu bi lahko še precej dolgo nadaljevali. Seznam tehnoloških dodatkov je tak, da pred njim počepne tudi večina avtomobilov srednjega pa tudi višjega razreda. Tudi cena je avtomobilska, 28.538 evrov. Kot rečeno, K1600 GT je za posebno vrsto motoristov, ki natančno vedo, kaj potrebujejo, in so zahtevni kupci, a ko vidijo kakovost, se praviloma pred nakupom ne obotavljajo prav veliko. In K1600 GT ima, kar iščejo, saj je trenutni tehnološki vrh med potovalnimi motocikli.

BMW K1600 GT

Motor: 1649 cm³, šestvaljni vrstni, vodno hlajen

Prenos moči: 6-stopenjski menjalnik, kardan, hidravlična sklopka

Moč: 118 kW(160 KM) pri 7750 obr./min.

Navor: 175 Nm pri 5520 obr./min.

Zavore: spredaj 2 x kolut 320 mm, zadaj 1 x 30 mm kolut, ABS, sistem proti zdrsu

Gume: spredaj 120/70 R17, zadaj 190/55 R17

Okvir: lahka litina

Vzmetenje: spredaj BMW Duallever, zadaj BMW Paralever, Dynamic ESA,

Teža s tekočinami: 334 kg

Višina sedeža: 810/830 mm

Posoda za gorivo: 26,5 l