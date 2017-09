Koze tudi plezajo

Koze v naravi plezajo, pravzaprav so strma gorska pobočja njihova prava domovina. Tja so se menda umaknile pred bolj agresivnimi ali večjimi jeleni, srnjadjo... Kozorog, gams, tudi muflon, ki se je menda z bogatih hribovskih pašnikov zadnji umaknil v gore pred konkurenco, so v bistvu koze. Plezajo po kozje, kar ima ta žival v genih. In nič ne kaže, da je to pred tisočletji, ko smo jo vtaknili v hlev ali privezali na pašniku, izgubila.

Kozjereja je v sklopu reje drobnice najzahtevnejša. Čeprav so tudi ovce hitre, jih ovčarski psi, denimo črno-beli koliji, zlahka obvladajo. Toda za koze je tudi izjemno spreten in hiter koli prepočasen. Pravega recepta zanje razen električnega pastirja in mladih Bevkovih pastircev ni več.

Naša avtohtona in v ljudskih pesmih opevana drežniška koza je še danes, tako pravijo poznavalci, napol divja in primerna le za ekstenzivno, pašno rejo, kar malce karikirano pomeni, da jih na pomlad odženejo na goro, jeseni pa se same spustijo nazaj v dolino. Gre za starodavni način reje, ki seveda ne prinaša prihodka.

Po zadnjih podatkih sta se živinoreja in ovčereja v zadnjih letih celo malce razširili, medtem ko kozjereja upada. Leta 2016 smo imeli 114.000 ovc in koz, slednjih le dobrih 20 odstotkov.