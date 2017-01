Korenje, rdeča pesa in repa, vse se vrti okoli dveh evrov

Kmetje, ki sadijo korenovke in gomoljnice, imajo v tem času polne stojnice na tržnicah. Izjemno zdrave in okusne zelenjadnice, ki so pozimi odličen vir vitaminov, mineralov in drugih koristnih snovi, lahko kupimo na zalogo, če le imamo primerno klet oziroma drug prostor za shranjevanje. Sicer si privoščimo vsakotedenski obisk svoje branjevke in sproti naberemo zelenjavo za juhe, solate, enolončnice, ričet in podobno, koristno pa jih je uživati tudi surove.



Oranžno, rumeno in rdeče



Korenje kot stalnica naših kuhinj je na voljo vse leto, na tržnici v Ljubljani smo poleg navadnega, oranžnega in rumenega, ki sta po 1,5 do dva evra za kilogram, opazili temno rdeče, ki je nekoliko dražje, zanj je treba odšteti do tri evre za kilogram. V Pomurju je najnižja cena za korenje 0,9 evra, najvišja pa 1,5 evra za kilogram, najdražje pa je v Celju, kjer ga cenijo na 2,5 evra za kilogram. Koleraba kot pogosta sopotnica korenja v juhah je v Celju in Ljubljani po dva evra, medtem ko je v Pomurju nekoliko dražja, do 3,5 evra za kilogram.



Sveže repe v Celju nismo našli, na pomurskih tržnicah je precej cenejša kot v Ljubljani. V Pomurju boste namreč za kilogram odšteli med 0,8 in en evro, v Ljubljani pa med 1,5 in 2 evra.



Zdravje v bordo rdečih gomoljih



Pri rdeči pesi najprej pomislimo na solato, ki smo jo pripravili in vložili v kozarce že jeseni. Kar je škoda, saj jo velja uživati tudi surovo, je namreč izjemno zdrava in koristna za naš organizem. Na tržnici jo lahko kupimo vso zimo, privoščimo si jo surovo in nezabeljeno, v tankih rezinah ali iz nje pripravimo sok, na tržnicah se cene za kilogram gibljejo od enega do dveh evrov.



Tudi zelena je izmed tistih gomoljev, ki še zdaleč ni le kot dodatek oziroma začimba za v juho. Je bogata z vitamini, zato jo poskusimo tudi surovo. Okusna je naribana, morda v kombinaciji s korenjem in jabolki in pokapana z limonovim sokom. Za kilogram gomoljev zelene je treba v Ljubljani odšteti tri evre, v Pomurju pa od 1,5 do dva evra. Tudi črna redkev je dobrodošla na zimskem jedilniku, naribana je ostrega okusa in ravno prav osveži, kilogram v Ljubljani je od 1,5 do 2 evra, v Celju pa dva evra.



Kmetje že ponujajo hren, po katerem se sicer povpraševanje dvigne okoli velike noči, danes pa ga je moč kupiti na Štajerskem in v Pomurju po ceni med 1,5 in 2 evra za kilogram, medtem ko je v Ljubljani kar po pet evrov za kilogram.



Bogate rumeno oranžne juhe



V tokratni izbor smo uvrstili buče, ki so pogoste na zimskih jedilnikih, zlasti kot nadvse hranljive goste kremne juhe. Cene za muškatne buče se gibljejo med 2 in 3 evri za kilogram, nekoliko dražje so hokaido buče, med 3,5 in 4 evre za kilogram.



Ob bok cenam na tržnicah smo preverili cene na kmetiji Jurečič v Podbočju na Krškem polju. Korenje, koleraba, rdeča pesa, črna redkev in repa so krepko pod evro za kilogram, med 40 in 70 centi, najdražja je gomoljna zelena, ki je po evro za kilogram.

Predstavljamo prodajalce V pokritem delu na glavni ljubljanski tržnici lahko od srede do sobote uživamo v svežih dobrotah, te ponuja Hiša kruha družine Pernek Pec, ki prihaja iz Štajerske. Družinsko podjetje se je začelo razvijati, ko je Marko Pec podedoval kmetijo in sta z ženo Alenko začela turistično dejavnost. Ko se jima je pri delu pridružila še podjetna hči Magdalena, ki se je hotela preizkusiti v pekovstvu, se je rodila Hiša kruha, ki ima poleg pekarne in trgovine v Mariboru še mobilno stojnico in prodajo na tržnici v Ljubljani. Svež kruh ter pekovsko in drugo pecivo zahtevnim kupcem v prestolnici ponuja zgovorni Tilen Sotlar, ki nam je urno razložil, da so vse vrste kruha pripravljene brez konzervansov, aditivov ali drugih dodatkov, pečejo pa jih iz slovenske moke, ki jo meljejo domači mlinarji. Poleg običajnega imajo bogato izbiro 100-odstotnega kruha, kar pomeni, da so pripravljeni iz ene same moke, omenimo pirinega, ovsenega, rženega in polnozrnatega, med njimi je najbolj zahteven ajdov, ki potrebuje precej znanja in potrpljenja, da vzhaja. Poskusili smo kruh iz bogate mešanice semen, pripravljen brez moke in kvasa, osnova je kislo pirino testo. Nadvse okusen je kruh za moške, tako so ga poimenovali, čeprav seveda tekne tudi nežnejšemu spolu, pripravijo ga iz polnozrnate pšenične moke, prosene kaše in 80-odstotne mešanice semen. Poleg kruha ponujajo pekovsko pecivo in različne piškote, peciva, pite, gibanice in celo torte.