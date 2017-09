Koper je nova evropska destinacija odličnosti

Eden ali Evropske destinacije odličnosti je projekt Evropske komisije, ki od leta 2007 združuje kraje in območja, ki razvijajo okoljsko, kulturno in družbeno vzdržen turizem. Slovenija je njegov del od leta 2008 s šestimi zmagovalnimi destinacijami in dvanajstimi finalistkami. Projekt temelji na državnih izborih, ki potekajo vsako drugo leto; njihov rezultat je izbira destinacije odličnosti in štirih finalistk.

Evropska komisija je za letošnjo krovno tematiko izbora določila temo kulturnega turizma. Na razpis STO je prispelo 14 prijav, strokovna komisija pa je pod vodstvom prof. dr. Janeza Bogataja izbrala pet finalistov: Radol'co, Koper, Ptuj, Kras, Slovenske Konjice.

Eden je projekt, ki združuje kraje in območja, ki razvijajo okoljsko, kulturno in družbeno vzdržen turizem.

Prof. dr. Janez Bogataj je odločitev strokovne komisije takole utemeljil: »Strokovna žirija meni, da ima Koper zelo jasno določeno strukturo in vsebino sobivanja turizma in kulture. Paleta tega razmerja vključuje tako urbano okolje kot povezave z mestnim zaledjem in zelo domiselno izrablja priložnosti ob obisku velikih potniških ladij. Programe, ki izvirajo iz razmerja med kulturo in turizmom, zelo smiselno predstavljajo različni publiki. Uspelo jim je združiti delovanje tako profesionalnih kot civilnih združenj, ki aktivno sodelujejo pri turistični promociji in oblikujejo ustrezne vsebine. Žirijo je zelo pozitivno presenetil tudi odnos vseh deležnikov turizma in kulture v Kopru, od župana, podžupana, direktorjev kulturnih ustanov vse do knjižnice, založniške hiše, društev in drugih, ki se zelo dobro zavedajo pomembnosti vključevanja kulture v turizem.«

Ob razglasitvi zmagovalne destinacije kulturnega turizma je Boris Popovič, župan Mestne občine Koper, dejal: »Počaščeni smo, da je naziv evropske destinacije odličnosti osvojil Koper. To nam daje nov zagon, hkrati pa predstavlja potrditev, da Koper razvijamo v pravo smer. Nobena skrivnost ni, da je še pred dobrim desetletjem veljal za pretežno industrijsko mesto, danes pa se uvršča v sam vrh slovenskega turizma. Številne investicije, bogatejše turistične vsebine, novi turistični produkti kot tudi vse pogostejši prihodi potniških ladij omogočajo turistični razvoj naše destinacije, pri katerem ima prav kulturni turizem zelo pomembno vlogo. Ponosni smo, da ga razvijamo v partnerstvu s številnimi akterji.«