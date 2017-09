Koliko gibanja potrebuje pes?

Preden se odločimo za nakup psa, se moramo zavedati, da psi potrebujejo veliko gibanja v naravi. Ni dovolj, da jih peljemo samo v bližnji park opravit potrebo, ampak si moramo vsaj enkrat na dan vzeti čas za dolg sprehod. Če tega časa nimamo, je bolje, da si štirinožca ne omislimo. Ne mislimo, da majhen kuža ne potrebuje gibanja. Čisto vsak ga, razlika je le v dolžini sprehodov, to pa je odvisno predvsem od temperamenta; ni nujno, da majhen pes potrebuje malo gibanja in obrnjeno. Glede na starost živali prilagajamo dolžino sprehodov, teren, po katerem se sprehajamo, in aktivnosti.

Mladiči

Vsak strokovnjak, ki bi ga povprašali, koliko naj se giblje vaš mladiček, bi imel svoje mnenje. Nekateri gibanje absolutno odsvetujejo, so proti hoji po stopnicah, predlagajo samo hojo na povodcu, drugi spet drugače. Nedavno je študija, narejena na velikih pasmah, ki jih večkrat doleti displazija kolkov in komolcev, pokazala, da se absolutno odsvetuje hojo po stopnicah psom velikih pasem do tretjega meseca starosti, od takrat pa se lahko gibajo po njih normalno. Svetujejo prosto gibanje na mehkem terenu brez povodca, toliko časa, kot psu ustreza. Gibanje lahko postopno prilagajamo, prav tako teren. Osebno menim, da je psu postopno treba razvijati tudi mišice. Če ga bomo namreč samo počasi sprehajali, mišice, ko bo enkrat rast zaključena, ne bodo pripravljene na večje obremenitve. Že od malih tačk svetujem obisk pasje male šole, kjer nas inštruktorji učijo pravilne vzgoje in socializacije, pokažejo nam, kako se s psom igrati, kako ga motivirati, in nas pripravijo, da se bomo, ko bo odrasel, lahko udeležili aktivnosti, kot so agility, rally obedience, frizbi itd.

V odraslosti

Psi potrebujejo veliko gibanja v naravi in druženja s pasjimi prijatelji.

Ko kuža odraste, gibanje prilagajamo njegovim potrebam. Dobro je, da gre vsak pes vsaj enkrat na dan na dolg sprehod, vmes pa ga vsaj dvakrat peljemo ven, da opravi potrebo. Če smo z njim že hodili v malo šolo in opazovali, kaj rad počne, ob čem se razveseli, ali pa, če smo se z njim dovolj ukvarjali, bomo vedeli, kaj bi rad počel, kadar si vzamemo čas zanj. Nekateri psi zelo radi tečejo za žogicami, se ruvajo z igračkami, se igrajo s pasjimi prijatelji, drugi potrebujejo več teka, nekatere zelo zabavajo miselne igrice, skakanje in plezanje po ovirah. Če se s psom samo sprehajamo in se med tem ne zmenimo zanj, je zelo možno, da se bo dolgočasil. Obstaja kup različnih aktivnosti, v katerih uživajo, obenem pa jih še zaposlimo, da težje počnejo neumnosti.

Pasji krožki

Agility je primeren za psičke, ki radi tekajo, se igrajo in jih ob tem zabava, da dobivajo povelja in nagrade za pravilno preskakovanje ovir. V agilityju zelo uspevajo hitri psi, vendar se lahko vpiše prav vsak, ki ima željo po igricah. Pomembno je le, da obvlada osnovne vaje poslušnosti, saj se agility izvaja na poligonu brez povodca.

Rally obedience je tudi zelo popularna panoga, kjer vodnik in pes po vnaprej pripravljeni progi izvajata vaje, ki so zelo raznolike: prehod skozi predor, slalom med vratci, preskok ovir. Tudi tu je potrebna dobra povezanost psa in lastnika. Za vse tiste, ki jih zanima šolanje, obstaja veliko programov vzgoje psa, med katerimi je najbolj poznan BBH, od tega izpita naprej se lahko usmerite tudi v reševanje.

Ko se postara

Tudi fizično dobro pripravljeni psi se enkrat postarajo. Lahko se zgodi, da zbolijo, zato moramo aktivnost prilagoditi njihovemu splošnemu stanju. Če ima veselje, je prav, da ga ne omejimo povsem, vendar poskušamo najti teren in aktivnosti, ki so starosti ali zdravstvenemu stanju najbolj primerni.







Psi so družabni Psi so zelo radi v družbi svojih ljudi. Vsem novim lastnikom svetujem obisk pasje šole, saj se bodo tako bolj povezali s svojim psom in našli aktivnosti, v katerih se bodo lahko skupaj zabavali.

*Anja Paternost je dr. vet. med. iz Veterinarske ambulante JANG, Novo mesto, tel.: 07/3341-080, www.jangvet.si