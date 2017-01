Kofetarji in bananarji

V Ugandi je več kot 100.000 gojiteljev kavovca, iz katerega semen pridobivajo kavo, verjetno svetovno najbolj znan napitek prijetno grenkobnega okusa, ki ga pijejo vsi odrasli v vseh kulturah.



Tako kmet James Kallyowa že leta prideluje kavo in s tem preživlja sebe in svojo družino. »Tako lahko nahranim družino, otroke lahko pošljem v šolo in plačam račune. To je moj edini vir, edino upanje,« pravi.



Ampak aromatični arabski fižolčki, ki jih goji, so v nevarnosti, ker se temperatura viša in še dežja primanjkuje. Zato se lov za rešitvijo nadaljuje.



Ena možnost je, da h kavovcu posadimo banane, ker ne škodujejo kavovim zrnom, ampak jim pomagajo pri rasti, poleg tega pa ima iz teh semen izdelana kava bananast okus, ki pa je po besedah poskuševalcev odličen. Sejanje banan in kavovca skupaj se imenuje intercropping, kar pomeni skupno sajenje.



Ta metoda se je povzpela na vrh že v Južni Ameriki in zdaj jo uporablja že več kot polovica kmetov v Ugandi.