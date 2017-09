Ko pravljice oživijo

Svet starih šeg, navad in vraž oživi med Mojstrano in Dovjem.

Verjetno ste že hodili po gozdu, ko vam je zaradi igre svetlobe in senc podivjala domišljija in ste se vprašali, kaj kuka izza debla. Narava ima skoraj čudežno moč, zaradi katere še odrasli včasih spustimo domišljijo na pašo. Kaj šele otroci, za katere so pravljična in izmišljena bitja že tako skoraj živa.

Samostojno

1. Zlatorogova pravljična dežela: Ob obrežju Bohinjskega jezera, na tamkajšnjih travnikih in v gozdovih se za uro ali ves dan podajte po pravljični deželi Zlatoroga, skozi katero otroke vodi knjižica s pravljicami in zemljevidom. Na skoraj krožni poti, na kateri morajo otroci uporabiti čute vida, sluha, vonja, okusa, tipa, ravnotežja in kinestetiko ter poudarja naravne oblike gibanja, kot sta tek in skakanje, knjižica vodi do postaj sedmih pravljičnih bitij, opremljenih s štampiljkami. Knjižico Neža in Jakob kupite za 2 evra v Turizmu Bohinj v Stari Fužini, TIC Bohinj v Ribčevem Lazu ali piceriji Ukanc, kjer začnete pot.



Na tematskih poteh nakodramo možgane in se gibamo na svežem zraku.

2. Pot pastirskih škratov: Na 3,6 kilometra dolgi krožni poti, ki od brunarice Sonček vodi skozi gozdove in pašnike Krvavca, si lahko otroci z malce opazovanja prislužijo pastirsko nagrado. S pomočjo Škratove beležke in pedagoško-didaktičnih tabel na poti rešujejo naloge in iščejo simbole škratorunščine, starodavne škratovske pisave. Njihove čute dodatno spodbudi 16 lesenih skulptur živali s Krvavca in škratov. Škratovo beležko dobite za petaka na izhodišču.



3. Medvedkova pot: V gozdovih Žirovskega vrha vas sprejme velikanska mahovna medvedka Štefka. A brez strahu! Le usmeri vas na 3,5 kilometra dolgo pot rumenih medvedovih tačk, ki je obogatena s sedmimi tematskimi igrami, katerih rdeča nit sta gozdna pedagogika in čutno zaznavanje.



Vodeno raziskovanje

4. Dežela ljudskih pravljic: Pripovedke, ki se prenašajo iz roda v rod, lahko tudi oživijo. Na Straži na Bledu se lahko ob nedeljah za 90 minut srečamo z vilami, divjo babo z Babjega zoba, ajdovsko deklico in divjimi lovci na Zlatoroga, o katerih so nam pripovedovale babice. Za 7 evrov in le po predhodnem naročilu. Lahko pa počakate na 8. oktober, ko se škratje in vile do naslednje sezone poslovijo v velikem slogu z delavnicami, turnirji, starimi igrami. Tedaj brezplačno.



5. Po poteh triglavskih pravljic: Približno dvokilometrsko pot med Mojstrano in Dovjem lahko do konca novembra doživite malce drugače. Na poti, leta 2015 izglasovani za Najtematsko pot Gorenjske, se boste srečali z vaškimi posebneži in bajeslovnimi bitji, ki vas bodo povedli v pravljični svet starih šeg in navad, pregovorov in vraž. A zgolj ob predhodni prijavi, pri čemer vam bo obisk v skupini do 30 ljubiteljev pravljic olajšal žep za devet evrov. Lahko pa na dvourno dogodivščino, med katero se lahko srečate s sedemglavim zmajem in rešite zakleto deklico, počakate na 28. oktober, ko imajo pravljična bitja dan odprtih vrat.

Približajte otrokom naravo na njim najljubši način – prek pravljic.



6. Kekčeva dežela: Verjetno vsakdo pozna zgodbo o pastirčku Kekcu, hudobnem Bedancu, teti Pehti in Brinclju. A le redki poznajo tudi tiste skrivne senožeti, po katerih rajža Kekec. V to skrivnostno deželo vas iz Kranjske Gore še do sredine oktobra, v jesenskem času le ob koncih tedna, popelje Bedanc bus. Dvourno raziskovanje Kekčeve dežele pod mogočnimi vršaci, ki vas ob individualnem obisku stane 15 evrov, družine pa po dva evra manj, bodo otroci poskušali rešiti Mojco, Kekec jim bo pokazal svoj skrivni rov, preostanek pa naj ostane skrivnost.