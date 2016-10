Ko otroci uživajo, starši pa se tudi spočijejo

Za to, da otroci doživijo kaj novega, staršem pa se nam zares uspe odpočiti, v resnici ne potrebujemo en teden dolgih in zato toliko dražjih počitnic. Dovolj je že tridnevni dopust, na katerem je poskrbljeno tako za otroke kot za odrasle. Jeseni, ko še vedno po malem hrepenimo po poletju in morju, je obisk term več kot odlična izbira. Otrokom tako še nekoliko podaljšate zabavo čofotanja in vodnih iger, sami pa izkoristite sprostilne in zdravilne učinke termalne vode.

Že za 169 evrov

V Čateških toplicah so za krompirjeve počitnice pripravili za družine poseben družinski paket, ki vas bo zagotovo navdušil tako vsebinsko kot finančno, izkoristite pa ga lahko do 6. novembra 2016. Štiričlanska družina z enim predšolskim in enim otrokom med 6. in 12. letom bo namreč za dve prenočitvi v dvoposteljni sobi z balkonom, polpenzionom za vso družino ter dvodnevno kopanje v bazenskem kompleksu Hotela Čatež ter zimski in poletni Termalni rivieri s pomočjo kupona portala Megabon.eu odštela le 228,90 evra.

Sodobni apartmaji Lux omogočajo zares sproščene počitnice.

Če raje sami poskrbite za obroke, izkoristite cenovno še ugodnejšo ponudbo – za samo 169 evrov je za dve noči vaš Lux apartma za 5 oseb, dva dni pa lahko vsi družinski člani dvakrat vstopijo v dnevno in zimsko Termalno riviero (recimo po zajtrku in po kosilu). V sodobno opremljenih in umirjenih apartmajih Lux, ki se lahko pohvalijo s popolnoma opremljeno kuhinjo, dvema spalnicama v mansardi (da tudi starši pridejo do časa zase) in lastnim atrijem, se boste počutili kot doma, pa vendar boste le nekaj korakov od možnosti vodne zabave za otroke in sprostitve za starše. Ugodnih kuponov za družinsko razvajanje v Čateških toplicah je na portalu Megabon.eu kar nekaj, zato čim prej preverite njihovo ponudbo.