Ko je v družini neke ljubezni preveč

Tega večera na morju sem se res veselila. Namenoma sem izbrala oprijeto poletno obleko, ki je moj Matjaž še ni videl, in se rahlo naličila. Res mi ne bi pripisali, da jih bom jutri štirideset! Otroka sva pustila pri mojih starših in si obljubila, da bova praznovala sama. Ko se je Matjaž naglo vrnil v hotelsko sobo, sem pričakovala objem in šopek – toda bil je bled in nervozen, prav nič podoben prazničnemu ljubimcu. »Mama je klicala, da se slabo počuti v Strunjanu in da želi na vsak način še nocoj domov … naj kar zdaj prideva ponjo …« je sitno izdavil in že metal stvari v potovalko. Stala sem brez besed. »Najin« večer!

ALENKINA ZGODBA



»Se je zgodilo prvič? Kje pa. Moja gospodovalna tašča mi je znala zagreniti življenje. Z vzdihovanjem ali kar kritiziranjem me je vedno bolj pogosto potiskala na dno, sebe pa postavljala ob sina. Kadar je le mogla, se je kar sama povabila z nami na izlet, kjer je potem v gostilni glasno razlagala, kako čudovitega sina ima in da bi si vsaka lahko obliznila prste zanj, pa žal revček ni več prost. Še po drugem porodu sem nekaj časa upala, da se bo unesla ali vsaj, da ji bo Matjaž rekel, zdaj pa dovolj. Ampak ni se zgodilo. Vedno je našel razlog, zakaj je njegova mama ubožica, tako sama, potrebna vsakršne pomoči. Šlo je tako daleč, da sem v stiski zahtevala od moža, naj postavi meje in naj tudi k njej ne hodi tako pogosto. Izmotaval se je in obljubljal, a mi je prišlo na ušesa, da je po službi vseeno skoraj vsak dan zavil k njej. Kar kričala bi. Matjaž je bil sicer nežen mož, vesten, skrben oče in tudi v službi so ga cenili zaradi njegove odgovornosti. Odgovornost do mame, ki je po ne preveč toplem zakonu prav zadovoljno živela svoje vdovstvo, pa je, oprostite, jemal že mimo zdravega razuma. Mama ga je imela na nevidni verigi. Tisti večer sem se odločila, da greva na terapijo ali pa se ločim.«



Alenka je žrtev. Mož je žrtev



Alenkina zgodba sploh ni tako redka, le njene različice so bolj ali manj izrazite. Alenka je žrtev. Brez dvoma. Morda pa je žrtev tudi njen mož? Mamina žrtev. A mama je prav tako žrtev, žrtev nekih vzorcev pomanjkanja v svojem otroštvu. Kaj meni o tem zdravnik, specialist psihiater Klemen Rebolj? V terapevtski praksi se neredko sreča z zapletenimi medgeneracijskimi družinskimi zgodbami, katerih nevidno središče težav je tesna povezanost med mamo in sinom.