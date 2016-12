Ko je pihalo, ni bilo plesni

Ko na oknih opazimo kondenz, to pomeni, da je v prostoru preveč vlage. Pozimi se težava stopnjuje, če stanovanja ne ogrevamo dovolj. Saj se spomnite ledenih rož, ki so v mrzlih mesecih krasile okna v nezakurjenih spalnicah?



Zračimo prostore



K nabiranju odvečne vlage prispevajo različne aktivnosti, kuhanje, likanje ali sušenje perila pa tudi človek sam nenehno oddaja vlago. Zato je na primer zjutraj v spalnici na oknih več kondenza kot v dnevni sobi.



H količini vlage prispevajo nova okna, ki dobro tesnijo. Tudi pri nas doma, se spomnim, je ob starih oknih vselej pihalo, res, da je bilo v stanovanju bolj mrzlo, vlage in plesni pa nismo poznali.



Zato je pri dobri zatesnitvi najpomembneje, da dovolj in kakovostno zračimo vse prostore v hiši ali stanovanju. To ne pomeni, da imamo odprto ves dan malo, s tem bi se namreč ohlajale tudi stene, temveč parkrat na dan vsa okna odpremo na široko, da se zrak zamenja v vseh prostorih.



Dovolj je že par minut, pet ali deset, če so okna v stanovanju razporejena križno, bo zračenje še bolj učinkovito, saj bo nastal prepih. Kot rečeno, ne zračimo predolgo, da ne ohladimo sten.



Hladen zrak za dobro jutro



Prvič je najbolje zračiti takoj zjutraj, ko vstanemo, mrzel zrak, ki ga spustimo v prostor, nas bo prijetno poživil in prebudil. Čez dan zračimo po potrebi, zlasti po kuhanju, likanju ali če sušimo perilo in čutimo ali opazimo, da se vlaga povečuje. Prezračiti je dobro tudi pred spanjem.



K nabiranju vlage svoje prispeva, če so prostori premalo ogrevani, zlasti spalnice. Seveda ne pomeni, da moramo spati pri dvajsetih stopinjah, ker nam bo prevroče, pod osemnajst pa za prostor tudi ni priporočljivo. Tudi temperaturne razlike med posameznimi prostori naj ne bodo prevelike.