Kmetija v kuhinji

Danes je večina gospodinjstev opremljena z vrsto tehničnih naprav, od mikrovalovne pečice, toasterjev, najrazličnejših sekačev do avtomatov za pripravo kave.



A prav nobena ni sposobna narediti hrane. V kratkem se bo tudi to spremenilo, saj podjetje Replantable iz Združenih držav razvija tako imenovano nanokmetijo. Gre za popolnoma avtomatiziran sistem, ki goji zelenjavo in zelišča ter je dovolj majhen, da si ga lahko preprosto namestimo v kuhinjsko pohištvo.



Ključ te naprave, ki je manjša od minihladilnika, so posebne plošče iz blaga in papirja, v katerih so semena in vsa potrebna hranila, ki se uporabljajo v klasični hidroponični pridelavi. Še več, ta hranila so pridobljena iz recikliranega čaja in kmetijskih odpadkov.



Plošče so nad rezervoarjem vode. Naprava je opremljena z dvema gumboma, eden je za sproženje začetka gojitvenega cikla, drugi pa za nadzorovanje njegovega napredka. V bistvu je gojenje hrane preprostejše kot odmrzovanje v mikrovalovni. Posamezni krog gojenja traja približno dva tedna. Obrabljene plošče je mogoče kompostirati.



Podjetje ponuja pester izbor zelenjave od listnate zelene solate, redkvic in kalčkov do bazilike, timijana in podobnih zelišč. Solate si lahko vzgojimo približno 340 gramov, bazilike pa približno 110 (to je več kot petkratnik običajnega pakiranja v trgovinah).



Naprava je opremljena z LED-diodami, stala pa bo predvidoma 375 evrov. Za posamezno ploščico s semeni bomo morali odšteti okoli pet evrov. Prve naprave se bodo na policah znašle v letu dni.