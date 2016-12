Kmetija na morsko vodo in sonce

Odprli so tudi obrat na Portugalskem in v Tennesseeju. Morje razsolijo in vodo obogatijo s hranili in gnojili. V povprečju bodo proizvedli 18.000 ton paradižnikov na leto. Tovrstni obrati so kmetije prihodnosti.

V puščavskem obmorskem predelu Južne Avstralije stoji nova zaprta kmetija, ki uporablja dva najbolj dragocena vira. Oba sta brezplačna – sonce in morska voda. Z njuno pomočjo gojijo paradižnike, zelo veliko paradižnikov. Kmetija Sundrop je v bližini mesta Port Augusta in je prvi tovrstni agrokulturni sistem na svetu. Ne uporablja sladke vode, prsti, pesticidov ali fosilnih goriv. Projekt je rezultat šestletne odisejade, ki se je začela leta 2010 kot običajna topla greda, sledila je konstrukcija približno 20 hektarjev velikega obrata, ki je bila končana leta 2014. Na začetku tega meseca pa je začela delovati s polno zmogljivostjo – v njej lahko zraste 18.000 ton paradižnikov na leto.



Kako deluje?



Morsko vodo načrpajo iz zaliva Spencer, ki leži približno dva kilometra stran. Tam jo sonce razsoli v posebni termalni enoti. Dodajo ji gnojila in hranila (ne želijo razkriti, kakšno mešanico uporabljajo in kje jo dobijo, bojda gre za stranske produkte procesa), nato z njo zalivajo paradižnike. Ti rastejo v kokosovi šoti namesto v zemlji, ker je ta obnovljivi vir. Povrhu je kokos pospeševalec rasti s svojimi naravnimi hormoni. Direktor podjetja Sundrop Philipp Saumweber je pojasnil, da jim ni treba uporabljati pesticidov, saj morsko vodo črpajo skozi zračne filtre, kar pobije žuželke, ker je velika vsebnost soli v zraku.



Moč sonca



Kmetija energijo sonca črpa s 23.000 ogledali, ki usmerjajo svetlobo na več kot 115 metrov visok zbiralni stolp. Na lep sončen dan lahko proizvedejo do 39 megavatov elektrike, kar je več kot dovolj za razsoljevalni sistem in druge potrebe kmetije. Odvečno toplotno energijo in vodo spravljajo in porabljajo, ko ju potrebujejo. Še vedno pa so priklopljeni tudi na klasično elektriko, če se poslabša vreme, to je približno 10 do 15 odstotkov celotne porabe. Podjetje je v projekt investiralo 187 milijonov evrov, od tega so dobili približno polovico od globalnega investicijskega podjetja KKR. Gre za več denarja, kot ga potrebujejo klasične hidroponične kmetije. Vendar se bo investicija dolgoročno povrnila, saj so klasične hidroponične kmetije odvisne od zunanjih virov energije, ta pa od fosilnih goriv. Hidroponične imajo na leto 3,8 milijona evrov dobička na hektar.



Širjenje obratov



Čeprav je postavitev draga, podjetje že gradi novo kmetijo v Avstraliji, eno pa so pravkar dokončali na Portugalskem in v Tennesseeju. Tudi če vse ne uporabljajo morske vode ali sončne energije, imajo določeno stopnjo obnovljivosti virov. To je osnovno načelo podjetja; da poskuša biti čim bolj neodvisno od neobnovljivih virov energije. Glede prodaje paradižnikov je že poskrbljeno, saj imajo desetletno odkupno pogodbo z velikim avstralskim trgovcem Coles. Paradižniki iz njihovega pilotnega programa, ki so zrasli, preden so pognali glavni obrat, so že na policah prodajaln.



Smiselnost projekta



Profesor Paul Kristiansen z Univerze New England ne vidi smisla v tovrstnih obratih, saj je paradižnik mogoče gojiti v drugih delih Avstralije. Sprašuje se, zakaj bi morali riniti v puščavo. Okoljevarstveniki opozarjajo, da ima razsoljevanje morja negativne posledice, saj sol nato vržejo nazaj v vodo, ki postane preslana za morska bitja. Saumweber te obtožbe zavrača in pojasnjuje, da ima kmetija minimalen vpliv na slanost morja. Glede na projekcije naraščanja prebivalstva in čedalje večje potrebe po hrani bodo tovrstne kmetije z leti zagotovo postajale čedalje bolj dragocene in pomembne za preživetje.