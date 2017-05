Kmetija, ki svoje pridelke ponuja v trgovini na domačem dvorišču

Zdaj ponujajo sveže kumare in mlado zelje, oboje po manj kot evro za kilogram, med hladno stiskanimi olji omenimo sončnično in repično, obe po šest evrov za liter, na policah pa med drugim najdemo različno moko, kašo, vloženo zelenjavo, čaj, zelišča in mazila.

Onidan smo se potepali po Krškem polju in v eni od vasi opazili plakate, ki vabijo v novoodprto trgovino kmetije Jurečič v Velikem Mraševem, par kilometrov od Kostanjevice na Krki pod vznožjem Gorjancev. Od nekdaj je veljalo, da je za kmeta najbolje, če pridelek proda kar na domačem dvorišču, pa so se tudi pri Jurečiču odločili, da poskusijo s trgovino. Za ljubitelje domače, lokalno pridelane hrane obvezen postanek.



Zelenjava in poljščine



Jurečičevi, ki so se pred več kot 20 leti usmerili v pridelavo samo zelenjave in poljščin, obdelujejo okoli 50 hektarjev njiv, kar je za slovenske razmere velika kmetija. »Na polovici pridelujemo zelenjavo, na drugi polovici poljščine. Približno polovica zemlje je naše, drugo je najeto.



Tako rekoč vse leto imamo na voljo sezonsko zelenjavo, veliko pa tudi predelamo. Žito meljemo doma, iz viškov zelenjave pripravljamo omake, vlagamo v kis, pripravljamo začimbne mešanice, različne vrste čaja in olja z zelišči,« nam je povedal Marjan Jurečič, gospodar kmetije.



To je veliko za eno samo gospodarstvo in povedati moramo, da je trgovina res presenetljivo dobro založena, zlasti če vemo, da je vse domače znamke, Marjan Jurečič pa zagotavlja, da bodo nabor ponujenih izdelkov še razširili.



Sadimo paradižnik, papriko, šparglje …



Ker je vrtičkarska sezona v polnem razmahu, že pred vhodom najdemo široko ponudbo sadik zelenjave. Plodovke so po 0,40 do 0,90 evra, solatnice, kapusnice in čebulnice po 0,10, zelišča in dišavnice po 0,20, jagode v lončku premera 10 cm 0,90 in šparglji po 0,40 do 0,90 evra za sadiko.



V notranjosti lično urejene trgovinice najprej opazimo, da so vse police lesene, v kotu stoji stara obnovljena omara, živila so spravljena v lepi embalaži iz naravnih materialov.



Med sezonsko zelenjavo zdaj izstopajo kumare, ki so po 0,80 evra, mlado zelje je po 0,70 in krompir po evro za kilogram. Pridelujejo tudi šparglje, ki jih prodajajo po 6 evrov za kilogram. Nekaj je še korenovk in gomoljnic iz prejšnje sezone, te so naložene v pletenih košarah.



Zelišča za čaj in zeliščno olje



Kmetija je znana tudi po hladno stiskanih oljih, ki so izjemno aromatična in polnega okusa. Stavijo predvsem na sončnično in repično, obe sta po 6 evrov za liter, na policah pa najdemo še laneno, konopljino, ričkovo, sojino in makovo. Med temi bolj eksotičnimi omenimo še olje iz grozdnih pešk, iz katerih pa pridelujejo tudi moko.

Moka iz grozdnih pešk postaja vse bolj priljubljena, uporabljamo pa jo pri peki kruha in sladic.

K osnovnim žitnim mokam dodamo kako desetino te,« nam je pojasnil Jurečič, ki v svojem mlinu melje tudi ajdovo, proseno, ovseno, laneno in še več vrst polnozrnate moke.



Pri Jurečiču so dobro podkovani tudi v zeliščarstvu, saj pripravljajo različna mazila, na primer ognjičevo, kostanjevo in gabezovo, za lajšanje različnih tegob pa so primerna tudi olja z zelišči.



Med čaji izstopajo ajdov, origanov in artičokin, za poletno osvežitev pa ponujajo sirupe za mešanje, na primer malinov, zeliščni in sivkin.