Kilogram orehovih rogljičkov od 7 do 13 evrov

Začenja se najčarobnejši čas v letu in tudi tržnice po Sloveniji so se že odele v praznično okrasje. Podobi sledi ponudba, ki je že obarvana s prihajajočimi prazniki – ta teden bo v središču pozornosti bližajoče se Miklavževo obdarovanje.



Orehovi rogljički po 13,90



Na tržnici v centru Ljubljane Miklavžem ne bo težko nabrati sadja in sladkarij za Miklavževe krožnike. Mandarine, pomaranče in klementine stanejo 1,99, na stojnici, ki ponuja dalmatinsko sadje in zelenjavo, pa boste dobili dva kilograma pomaranč za 8 evrov, 2 kilograma mandarin za 3.



Suho sadje, vključno z letošnjimi figami, lično zapakirano v darilne vrečke, dobite na Pogačarjevem trgu na stojnici Antonete Camaj – cena vrečke je 6 evrov. Če boste fige kupovali na kilogram, boste zanje odšteli 12 evrov, kilogram letošnjih orehov pa vas bo stal 15 evrov.



Rožiči v darilnem paketu po 250 g stanejo 3 evre. Na stojnici Domače dobrote na pokriti tržnici boste našli različne vrste piškotov: kilogram orehovih rogljičkov stane 13,90 evra, maslenih 16,10, pisanih čokoladnih piškotov pa 16 evrov. Na voljo so tudi linški srčki po 12,90 evra, pirini piškoti po 12,60 evra in ovseni diabetični piškoti po 11,90 evra. Sprejem na stojnici sicer ni najbolj sladek, vsaj v našem primeru je bilo tako, a nič ne de. Stojnice nasproti domačih dobrot se ne bodo razveselili le ljubitelji slaščic, temveč tudi tisti, ki prisegajo na zdravo prehrano.



Tu med drugim dobite preizkušeno odlične presne kakavove piškote s kokosom, presne piškote z borovnico in kakavove kroglice – vse za ceno 34 evrov na kilogram. Na voljo so tudi medenjaki iz pirine moke po ceni 1,70 evra za kos.



Če radi eksperimentirate z okusi, vas bo razveselila ponudba arabskih slaščic na stojnici v bližini presnih piškotov: za baklavo z orehi boste odšteli 70 centov, kos pistacijeve pa vas bo stal 10 centov več.



V pekarni Srček pri izhodu na zelenjavno tržnico vam poleg pestre izbire piškotov zdaj ponujajo španske vetrce. Slaščica, ki mnoge nostalgično spomni na lepe trenutke otroštva, stane 1,90 evra (250 g), ker so v akciji, pa dobite za ceno dveh kar tri vrečke.



Pri Srčku ponujajo tudi priročne ovale z mešanimi domačimi piškoti – cene so različne, odvisne od vrste in količine piškotov, za manjši oval boste odšteli okoli 8 evrov. Srčkova stojnica po novem ponuja tudi zanimive koruzne maslenčke, ki stanejo 4,40 evra (300 g). Piškote ponujajo tudi nekatere stojnice na ekološki tržnici, ki so se zdaj zaradi prazničnih stojnic pomaknile ob pokrito tržnico na nasprotni strani Plečnikovih arkad.



Med ponudbo so tudi biopiškoti Hribar – paket po 150 g stane 3,30 evra. Parkljev iz testa konec prejšnjega tedna še nismo opazili.



Mandarine po 1,50 evra



Na tržnici v Mariboru boste za mandarine odšteli od 1,50 do 2 evra. Kilogram mešanih piškotov stane 7,59 evra. Paket orehovih rogljičkov (400 g) boste dobili za 3,09, paket linških oči pa za 2,68 evra.



Janeževi upognjenci stanejo 2,68 evra 200 g, 400 g kokosovih piškotov pa dobite za 2,96 evra. Tudi iz Maribora so nam sporočili, da se parklji, tako kot v Ljubljani, še pečejo, zagotovo pa bodo na voljo že sredi tega tedna.



Parklji po 2 evra



Na tržnici v Celju mandarine stanejo 1,50 evra. Paket mešanih domačih piškotov (400 g) stane 4 evre, enaka količina orehovih rogljičkov pa 3. Za 400 g priljubljenih linških oči je treba odšteti 3,50 evra. Ponujajo tudi domače kekse in kekse s kosmiči, oboje po 4 evre paket (400 g).



Odlične in zdrave pirine palčke (400 g) stanejo 4,40 evra, janeževi upognjenci (290 g) pa 2,90. Kilogram rožičev stane 10 evrov. Testeni parklji in miklavži so že na voljo, in sicer po ceni 2 evra za kos.



Čokolada po 60 centov



V Pomurju je Miklavževa ponudba zelo pestra, cene pa nekoliko znižuje tudi bližina treh sosednjih držav, kjer so podobne reči še nekoliko cenejše kot pri nas. Kilogram mandarin na tržnici v Gornji Radgoni stane od 80 centov do 1,50 evra.



Za mešane domače piškote je treba odšteti od 6,50 do 12, linški pa stanejo od 10 do 12 evrov. Ponujajo tudi druge vrste piškotov, katerih cene se gibljejo med 4 in 7 evri. Čokolada stane od 60 centov do 1,10 evra.



Tradicionalni obdarovalci bodo na tržnici našli tudi rožiče, katerih cena se giblje med 10 in 15 evri za kilogram. V Pomurju imajo na voljo že testene parklje – kos stane od evra do 1,20 evra.



Predstavljamo prodajalca: Zlatko Halilović z Reke



Čeprav Celje ni prvo mesto, ki bi ga povezali z ribami, se tukajšnja mestna tržnica lahko pohvali z odlično izbiro svežih jadranskih rib, ki jih semkaj pripelje Zlatko Halilović, Rečan, ki skupaj s tremi brati nadaljuje družinsko ribolovno tradicijo.



Na tržnici ga srečamo konec tedna, natančneje ob petkih in sobotah med osmo in trinajsto uro. »Ponujamo vse, kar plava v Jadranu, poleg divjih rib, lastnih in tistih, ki jih odkupimo od drugih ribičev, imamo tudi cenejše, gojene.



Lovimo jih tudi po naročilu,« pojasnjuje. Če se kupci najbolj navdušujejo nad sardelami, brancini in oradami pa tudi morskimi psi iz njihovega ulova, sam posebno pohvali jadranskega tuna, ki ga lovijo ribiči iz Šibenika. In cene?



Sardele stanejo 6, brancin in orada 16 evrov, tun pa 30 evrov. Tako kot številne stojnice je tudi Zlatkova že v nizkem startu pred prihajajočimi prazniki. Kupcem že ponuja odlični domači bakalar na belo, tradicionalno božično jed številnih slovenskih in hrvaških družin ter vsesplošno priljubljeno novoletno delikateso.