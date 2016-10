Kia optima: Potovanje po evropskem okusu

To tudi dokazuje, da gre za že četrto generacijo optime, ki se je dobro prodajala predvsem v ZDA, z novimi linijami, kakovostno izdelavo in bogato opremo pa naj bi odslej prepričala tudi več Evropejcev in s tem slovenskih kupcev.



Testni primerek je bil klasična limuzina (na voljo je tudi karavanska različica) z izrazito položnim zadkom, ki bi na prvi pogled lahko obetal peta vrata, v resnici pa je pod njim običajni limuzinski prtljažni prostor s prostornino dobrih 500 litrov. Že ob prvem pogledu ti je jasno, da boš potreboval razmeroma veliko garažo, saj je optima dolga le nekaj manj kot 4,9 metra. To tudi pomeni, da s pomanjkanjem prostora ne bo težav, podobno kot jih ni v konkurentih, kot so ford mondeo, škoda superb, peugeot 508, opel insignia, renault talisman in hyundai sonata, s katerimi si kia optima deli platformo.

