Kdaj kis ni primerno čistilo

Alkoholni kis že od nekdaj velja za eno najmočnejših in najkoristnejših naravnih čistil, a vendar ni vedno primeren. Poglejte, kje in kdaj ga ne smete uporabljati.

Za čiščenje marmornatih in podobnih površin

Že zgolj kis, ki vsebuje pet odstotkov ocetne kisline, lahko poškoduje marmornate, granitne, apnenčaste, lehnjakove in betonske površine ter njihove zaščitne premaze. Te je zato boljše čistiti z vodo in detergentom, ki jih bo prav tako očistila, ne bo pa povzročila škode.

Ne smete ga mešati z belilom

Če ga boste med pranjem dodali v pralni stroj, da bi zmehčal perilo in odstranil neprijetne vonje, se morate izogniti belilu. Kombinacija kisa in belila tvori klor. Prav tako ta mešanica lahko uniči perilo, saj se z njo tvori zelo korozivna klorovodikova kislina.

Ni premieren za nego rastlin

Nekateri ga sicer priporočajo na vrtu, odganja namreč mravlje in druge žuželke, ne sme pa priti v stik z rastlinami, te zaradi njega lahko propadejo.

Ni dober za vso posodo

V prvi vrsti ne za lonce iz litega železa in aluminija, kajti poškoduje površino. Primeren pa je za nego posode iz nerjavečega jekla in emajliranih površin.

Ne bo razbarval oblačil

Če je barva s kavbojk ali nogavic obarvala vaše bele majice, jih nikar ne skušajte razbarvati s kisom. Ta bo barvo še utrdil in postala bo trajna. Kis utrjuje barvo, in če ga boste med pranjem dodali kavbojkam ali drugemu obarvanemu perilu, bo preprečil izpiranje barv in tudi prenašanje te na svetlejše kose oblačil.