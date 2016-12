Kam za srečo in bogastvo postaviti božično drevo

Način, kako boste letos za praznike okrasili svoj dom, lahko vpliva na srečo, zdravje, razumevanje in tudi blaginjo vseh, ki bivajo pod vašo streho. Ne samo v prazničnih dneh, temveč vse leto. Poglejte, kaj svetuje feng šuj, stara filozofija urejanja prostora in pretoka energij.

Pravilna izbira okraskov

V hladnem delu leta je treba s pomočjo predmetov in barv v dom prinesti energijo ognja. To je mogoče doseči s svečami, kaminom, svetlimi lučkami in z rdečimi božičnimi okraski. Poleg rdeče so primerni tudi okraski vijolične barve in barve fuksije. Če se boste odločili za različne odtenke poskrbite, da bodo v ravnovesju. To je po načelu feng šuja ključno.

Čeprav je rdeča barva priporočljiva, z njo ne pretiravajte, saj lahko vodi do čustvenih izpadov. Čustvena izčrpanost je pogosto posledica prevlade elementov ognja. V dekoracijo zato umestite tudi hladne barve, kot je denimo svetlo modra, ki aktivira energijo vode. Pretiran vpliv ognja lahko ublažite tudi s srebrno, sivo in razkošno zlato barvo, ki simbolizirajo element kovine ter prikličejo bogastvo.

Najboljše mesto za jelko

Ni vseeno, kam boste svojo smrečico postavili, saj bo na različnih mestih na vas vplivala drugače.

V središču prostora: Tako se ustvarja ravnovesje med vsemi petimi elementi feng šuja: lesa, kovine, zemlje, ognja in vode.

Vzhodni del doma: Za pritegnitev zdravja in družinske sreče.

Jugovzhod: Denar in obilje.

Jug: Za poslovni uspeh in slavo.

Nikoli je ne postavljajte pod stopnišče, saj bi s tem s ovirali njen pozitivni vpliv. Priporočljivo je, da je drevo višje od najvišjega člana družine. Tako namreč pripomore k priklicu blaginje in sreče.

Pomoč vonja

Tudi vonj vpliva na razpoloženje in pozitivno energijo. Izkoristite eterična olja, ki spominjajo na toplino doma. Idealna so tista mandarine, limone, smreke, cimeta, nageljnovih žbic. V izparilnike nakapljajte kakovostna olja in ne pretiravajte z njimi, temveč poskrbite za zmerno nadišavljene prostore in s tem za boljše počutje ter pozitivno energijo, ki vas bo spremljala skozi vse praznike in tudi v novem letu.