Kam z ostanki praznične večerje?

Med oziroma pred prazniki hrano nakupujemo in pripravljamo na zalogo. Skoraj zagotovo se zgodi, da je nekaj tudi ostane po praznični večerji oziroma kosilu in jo spravimo v hladilnik za pozneje. Pri tem pa je treba biti previden, saj so različna živila različno obstojna. Za nekatera velja, da so najboljša, če jih pogrevamo, druga je treba zaužiti čim prej.

Poglejmo, kako ravnati s pripravljenimi živili, da se izognemo morebitnim prebavnim težavam. Hrana je namreč lahko pokvarjena že prej, preden se to opazi, tako da lahko staknemo zastrupitev. Ko smrdi, je res že hudo narobe.

Ne glede na to, kaj shranjujemo, velja pravilo, da živila spravimo v tesno zaprte posode in jih postavimo v hladilnik. Spravljamo jih seveda ločeno. Meso in mesne jedi bodo ohranili svežino do največ štiri dni, enako velja za juhe, zelenjavne ali mesne. Torej lahko kislo juho, segedin golaž, sarme ali katere druge priljubljene jedi, ki se priležejo dan po praznovanju, brez skrbi skuhamo že dva dni prej. Pri vseh kuhanih ali pečenih jedeh je pomembno, da jih pred zaužitjem dobro pogrejemo, najmanj na 60 stopinj.

V zamrzovalnik

Druga skupina jedi so narezki, namazi, priloge, zelenjava in podobno. Tudi vse to lahko počaka v hladilniku nekaj dni, vendar raje manj kot več. Narezana salama bo dobra največ tri dni, prav tako siri in namazi. Dlje časa lahko hranimo nekatere mesnine, ki smo jih odprli, a pustili v kosu, kuhano salamo štiri dni, slanino en teden, dimljene klobase tri tedne, kuhano šunko in hrenovke pa en teden.

Jedi spravljamo v hladilnik v dobro zaprtih posodah in jih ne mešamo med seboj.

Posebno so občutljivi namazi in omake, ki vsebujejo meso in jajca, na primer tatarski biftek ali francoska solata. Porabiti jih moramo v treh dneh, pri čemer moramo paziti, da jih ločimo, sicer se lahko med njimi začnejo prenašati bakterije in se lahko pokvarijo že prej. Trdo kuhana jajca lahko v hladilniku hranimo do enega tedna.

Še najmanj kočljiva je zelenjava, s to se gotovo ne bomo zastrupili, saj se na njej ne razvijejo bakterije, temveč plesni. Zelenjave, ki začenja gniti, zagotovo ne bomo zaužili.

Precej dlje lahko hranimo večino peciva. Suhi piškoti so užitni še najmanj tri tedne, medtem ko je treba sladice, ki vsebujejo kremo ali smetano, pojesti v štirih dneh.

Če nam v navedenih rokih hrane ne bo uspelo pojesti, lahko večino spravimo tudi v zamrzovalnik, seveda ne takrat, ko se že začenja kvariti. Pečeno meso lahko na tak način hranimo do tri mesece, kuhano perutnino štiri mesece, mesne omake, juhe in enolončnice pa do tri mesece.