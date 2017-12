Kam pa kam v letu 2018?

Kot vsaka industrija ima tudi turizem svoje modne muhe, ki pa so zgolj kratkega roka. Nekatere druge spremembe imajo lahko korenitejše in dolgotrajnejše učinke, ki nas bodo verjetno zasledovali tudi med odkrivanjem sveta v prihodnjem letu. Morda celo letih.

1. Orkanske posledice: Harvey, Irma, Maria. To so (nekatera) imena, ki so konec avgusta in septembra naganjala grozo v kosti milijonom na drugi strani Atlantika. A čeprav so katastrofalni orkani pete stopnje že končali uničevalni pohod, so pustili globoke sledi, ki jih čas ne bo tako hitro prekril. Manj prizadeta območja se postavljajo na noge, a nekatere karibske otoke so orkanske ujme skoraj povsem uničile in raj spremenile v pustinjo (Barbuda, Portoriko). Naravne nesreče vplivajo na cene in ponudbo, turiste pa opomnijo, da je zavarovanje na poti skoraj tako nujno kot potni list.

2. Konec jezikovnih preprek?: Slušalke niso več le slušalke, odkar je Google na trg poslal nove brezžične slušalke pixel buds, ki so tudi prevajalnik. V realnem času lahko prevajajo iz 40 jezikov, omogočajo narekovanje in dajanje navodil. To bo verjetno pometlo s prenekaterimi prevajalskimi aplikacijami in nas poneslo že zelo blizu temu, da se bomo lahko kadar koli in kjer koli pogovarjali s komer koli.

3. Kuba in ZDA: Pod Obamovim predsednikovanjem so se odnosi med ZDA in Kubo malce otoplili, zazdelo se je, da bo socialistični otok postal (z)nova turistična meka Američanov, a so se odnosi z novim ameriški predsednikom Trumpom vnovič zaostrili. Kar pa ni vplivalo le na to, da so ameriški letalski prevozniki umaknili ponudbe poletov na Kubo in jo bodo Američani težje obiskali, ampak naj bi ameriška ohladitev globalno pocenila obisk otoka.

4. Varnost, varnost, varnost: Poostreni varnostni ukrepi so na poti. Začenši z obiski ZDA, kjer naj bi vas pred vstopom čakali krajši intervjuji in ostrejši pregled elektronskih naprav. Pohod na širšem globalnem obsegu začenjajo tudi 3D-skenerji za prtljago, kamere za prepoznavo obrazov, bralniki prstnih odtisov, le vprašanje časa pa naj bi bilo, kdaj bo letalske vozovnice​ zamenjala​ biometrična identifikacija.

5. Trajnostni turizem: Harmonija z okoljem. Tovrstna prizadevanja so splošno priznana smernica, in turizem ni izjema. Trajnostni turizem namreč ni več le niša, ampak dolgoročna usmeritev. Turiste vse bolj vleče v naravna okolja in zaščitena območja, takšnemu povpraševanju sledi rast eko in butičnih hotelov. V turizem se čedalje bolj vključujejo lokalne skupnosti, ki zadovoljujejo potrebe turista tako imenovanega milenijskega tipa, ki ga žeja po avtentičnih izkušnjah in stiku z lokalnimi prebivalci.

6. Internet: Vse večja povezanost sveta, četudi le spletna, ni novost, saj iz leta v leto bolj prežema turizem. Turistični vodniki in žepni slovarčki ostajajo na knjižnih policah, turistično izkušnjo vse močneje (so)oblikujejo internet in pametni telefoni, o čemer pričajo poplava s turizmom povezanih aplikacij ter dejstvi, da je kar 80 odstotkov načrtovanja potovanja povezanega s spletnim raziskovanjem, 33 odstotkov turistov pa se po nasvete obrača na spletne forume in bloge. Svetovno popotniško zgodbo vse manj oblikujejo turistične agencije in vse bolj popotniki sami, predvsem s pomočjo različnih družbenih platform.