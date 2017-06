Kakšne krožnike izbrati, če želite shujšati

Znano je, da veliko dejavnikov vpliva na naš tek oziroma količino hrane, ki jo pojemo med obrokom. Ob kombinaciji močnih barv, kot sta rdeča in rumena, ter močne svetlobe, jemo hitreje in pojemo več. Na drugi strani pridušena svetloba in nežna glasba pripomoreta k temu, da jemo počasneje in zaužijemo manj hrane.

Brian Wansink, direktor laboratorija za prehrano na univerzi Cornell, se strinja, da barva sten, krožnikov, pribora in količina svetlobe vplivajo na naše prehranjevanje.

»Beli ogljikovi hidrati na krožniku temne barve ustvarijo kontrast, zaradi katerega smo pozornejši na velikost obroka. Brez tega kontrasta v telo vnesemo kar 18 odstotkov več hrane,« pravi Wansink in niza nekaj nasvetov, kako nadzorovati, koliko pojeste med posameznim obrokom.

Umirjene barve

Hrano servirajte na krožnikih umirjenih barv, kot sta rožnata in siva. Večja verjetnost je, da boste jedli počasneje.

Ustvarite kontrast

Bele ogljikove hidrate postrezite na temnih krožnikih (modrih, črnih, rdečih). Pojedli jih boste manj, kot če bi jih naložili na bele.

Manjše krožnike nadomestite z večjimi

Čeprav so strokovnjaki z univerze Liverpool izhajali iz teze, da je teorija o tem, da majhni krožniki spodbujajo tek, zgolj mit, se je v njihovi študiji izkazalo, da so več kokic pojedli sodelujoči, ki so jih jedli iz manjših skodelic. Strokovnjaki so ugotovili, da majhni krožniki večajo možnost za dodatek, čeprav je na njih sprva enaka količina hrane kot na velikih. »Vendarle so boljši od manjših zmerno obloženi veliki krožniki,« so zapisali v povzetku raziskave.

Ustavite se

Med obrokom prenehajte jesti. Ostanek zavijte v folijo ali ga spravite v hladilnik. Skrito kosilo vas tako ne bo spravljalo v skušnjavo.

Desert

Manjšo količino deserta naložite na krožnik ali v skodelico nasprotne barve. Vaniljev sladoled si postrezite na temnem krožniku, čokoladnega na belem. Zaradi kontrasta, ki ga ustvarjajo barve, ga boste pojedli manjšo količino.