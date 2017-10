Po uradnih podatkih Statističnega urada RS so se letos spomladi z dopolnilno dejavnostjo ukvarjali na 4200 slovenskih kmetijah, skupno pa na teh kmetijah z več kot 16.000 dopolnilnimi dejavnostmi. Skoraj tisoč, ali natančno 948 dejavnosti je bilo registriranih kot turizem na kmetiji, od tega je bilo 395 turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi, 446 izletniških kmetij, 81 vinotočev in 26 osmic. Te kmetije imajo povprečno 11 hektarjev primerljivih kmetijskih površin, redijo 14,7 glave velike živine in imajo 4,2 družinskega člana.

Po novi zakonodaji samostojni podjetniki in družbe z omejeno odgovornostjo v nazivu ne smejo uporabljati naziva turistična kmetija, ker so z njim pogosto zavajali goste.

Kot pove Venčeslav Tušar iz Združenja turističnih kmetij Slovenije, je panoga v porastu. Taka kmetija v goratem delu mora imeti 40 odstotkov lastne pridelave, ravninska turistična kmetija polovico, po 35 oziroma 25 odstotkov ponujenih izdelkov lahko kupijo od drugih kmetov, četrtino pa v trgovinah.

Zanimivo je, da obiskovalci pogosto želijo pomagati pri kmečkih opravilih, je izpostavil Tušar. Renata Kosi iz združenja dodaja, da so glavni aduti domača hrana, lokalne jedi, osebni stik, odličen prostor in kakovost nastanitve.

Mnogi cenijo tudi to, da lahko na kmetiji pomagajo, in zlasti otroci odkrivajo povsem nov svet, tudi – kot je slikovito ponazoril Venčeslav Tušar iz Zakojce – kakšne barve so v resnici krave. Tudi na njihovi turistični kmetiji gostje z veseljem priskočijo na pomoč, molzejo krave, meljejo žito, pečejo pecivo, uživajo s konji in pečejo na odprtem ognju, pomemben delež pri obisku gostov z vseh koncev sveta pa ima po Tušarjevih besedah tudi spletna ponudba.

Direktorica direktorata za kmetijstvo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tadeja Kvas Majer poudarja, da Slovenija s kmetijsko politiko spodbuja trajnostno pridelavo hrane in lokalno samooskrbo, na turističnih kmetijah pa turisti iščejo doma pridelano hrano, njen pristni okus, prijetno postrežbo, prijazne gostitelje in neokrnjeno naravo.