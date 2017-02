Kako z vzmetnice očistiti madeže

Za čisto in svežo vzmetnico ne potrebujete dragih čistil. Foto: Shutterstock

Ste na vzmetnici opazili madeže? Seveda to ni nič neobičajnega, zlasti če imate majhne otroke. Na srečo obstaja rešitev, ki odstrani umazanijo in hkrati tudi neprijetne vonjave. Čistilo in osvežilec lahko izdelate iz sestavin, ki jih najbrž že imate doma.

Potrebujete:

250 mililitrov 3-odstotnega vodikovega peroksida (dobite ga v lekarni),

tri žličke jedilne sode,

kapljico detergenta za pomivanje posode.

Izdelava in uporaba:

Sestavine zmešajte tik pred uporabo.

Najprej združite peroksid in sodo, ko se ta stopi, dodajte detergent.

Mešanico nalijte v plastenko z razpršilom.

Pretresite in poškropite madež na vzmetnici.

Pustite učinkovati, ko se posuši (sušenje lahko pospešite s sušilnikom za lase), obrišite s suho ščetko.

Na koncu vzmetnico posesajte.

Sicer je mešanica namenjena čiščenju, a če jo boste poškropili po vsej vzmetnici, bo ta tudi prijetno osvežena. Da bi z nje redno preganjali morebitne neprijetne vonjave, pa jo ob vsaki menjavi posteljnine posujte z jedilno sodo, počakajte nekaj ur in nato temeljito posesajte.