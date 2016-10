Kako v temnejšem delu leta posvetliti dom

Zakorakali smo v jesen. Ta poleg pisanega listja in bogatih pridelkov prinaša tudi vse krajše dneve. Turobno, sivo vreme marsikoga spravi v slabo voljo in nedvomno bi vsaj doma radi malce več svetlobe. Na srečo jo lahko imate. Vzemite si pol urice in preuredite bivališče tako, da vam te pozimi v zavetju štirih sten ne bo manjkalo.

Svetle barve

Bela barva je idealna, čeprav drži, da zlasti za preproge in sedežne ni najbolj praktična. Lahko pa v to barvo odenete okrasne blazine, mehke odeje in druge detajle, denimo zavese in pregrinjala. Že nekaj teh bo prostoru dodalo svetlejšo dimenzijo.

Ogledala

Eden najstarejših trikov v temnem domu je uporaba ogledal, ki prostor odprejo in mu zagotovijo več svetlobe. Z njimi ne gre pretiravati, dovolj bo eno horizontalno postavljeno ogledalo nad sedežno v dnevni sobi ter večje ogledalo v predprostoru, ki ga namestite na steno nasproti vhodnih vrat.

Recite ne temnim slikam na steni

Morda ste jih obesili poleti, ko vam svetlobe res ni manjkalo, pozimi pa tiste v temnejših odtenkih raje nadomestite z deli v svetlejših tonih. Hitro boste opazili izboljšavo.

Brez pretiravanja z detajli

Predmetov, ki nimajo nobene prave vloge ali so celo odveč, se znebite. Vse, kar vam ni všeč, in spominke, na katerih se nabira zgolj prah, odstranite z omar, polic, tal. Nakopičeni prostori so na videz manjši in temnejši.

Igrajte se s svetlobo

Če pomanjkanje oken v vašem domu ustvarja mračno vzdušje, si pomagajte z visečimi ali talnimi svetilkami. Namestite jih v različnih višinah in jih primerno razporedite po kotičkih doma. Bodite domiselni, eksperimentirajte, igrajte se z oblikami, usmerite žarke na različne detajle ali pohištvo. Ko boste svetila prižgali, bo prostor povsem drugačen, kot če bi ga osvetljevala zgolj centralna stropna luč.