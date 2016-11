Kako uporabiti nagnite limone

Čeprav vas dejstvo, da so se v hladilniku pokvarile limone, spravlja v slabo voljo, jih nikar ne zavrzite. Iz na videz neuporabnega sadeža še vedno lahko iztisnete nekaj kapljic soka in ga, tako kot olupek, uporabite kot čistilo ali zaščito pred mrčesom.

Zaščita pred žuželkami

Čeprav se bliža zima, so mravlje in drugi mrčes še kako dejavni, saj se pred mrazom radi skrijejo v topel dom. Od te namere jih boste odvrnili, če boste nekaj limoninih olupkov položili na okenske police in pred vrata. Mrčes vonja limone ne mara in raje bo ostal zunaj.

Proti smradu

Z limoninim olupkom lahko iz koša za smeti preženete neprijetne vonjave. Če boste z njim prekrili ostanke živil, ki ste jih uporabili za večerjo, vas zjutraj v kuhinji ne bo pozdravil neprijeten vonj po postani hrani.

Proti vodnemu kamnu

Z limoninim olupkom lahko premagate obloge vodnega kamna v kotličku za čaj ali v drugi posodi, kjer segrevate vodo. Napolnite jo z vodo, vanjo dodajte limonin olupek in počakajte, da vsebina zavre. Nato jo v posodi pustite eno uro in notranjost pomijte kot običajno. Tudi če se na pipah ali ploščicah pojavijo obloge vodnega kamna, vam bo prav prišla limona: premažite jih z njenem sokom, počakajte približno pol ure in površine zdrgnite.

Še proti madežem

In na koncu: limone so odlične za odstranjevanje madežev. Če so ti na belih oblačilih, jih natrite z njihovim sokom in nato operite kot običajno.

Kot rečeno, čeprav so limone že malce gnile, ni vse izgubljeno.