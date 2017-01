Kako se rešiti madežev soli na obutvi

Mrzli vetrovi, ledene ceste, spolzke poti, posuta sol in beli madeži na čevljih ali škornjih ... Zanje je kriva prav snov, ki vas na poledenelih površinah varuje pred padci, a ob pogledu na zimsko obutev nad njo niste prav nič navdušeni. Bele lise kazijo namreč videz vaših čevljev, krepijo vašo slabo voljo in so na videz nepremagljivi. A v resnici ni tako, kajti mogoče jih je povsem preprosto očistiti.

Hitro in učinkovito

Vse, kar morate storiti, je, da zmešate enako količino tople vode in belega kisa. V mešanico namočite krpo in z njo očistite čevlje, v katerih ste se pravkar vrnili domov. Osušite jih s suho krpo in počakajte, da se obutev povsem posuši.

Postopek je učinkovit na gladki in hrapavi obutvi iz naravnih ali umetnih materialov, saj kis razgradi sol, ne poškoduje pa čevljev ali škornjev.