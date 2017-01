Kako s sodo in kisom očistiti pečico

V prazničnem času pečice po domovih delajo z vso močjo. Posledice tega niso le okusne jedi, temveč tudi umazanija v njihovi notranjosti. Res je, da obstaja veliko kemičnih čistil, s pomočjo katerih jo je mogoče očistiti, vendar raje uporabite jedilno sodo in beli kis. Zmagovita kombinacija bo odstranila do 90 odstotkov umazanije.

Prvi način

Preden začnete čistiti, večje ostanke hrane odstranite s plastičnim strgalom. V debelejšem sloju na dno pečice in vrata posujte jedilno sodo. V plastenko z razpršilom nalijte alkoholni kis in z njim poškropite sodo. Ob reakciji se bo tvorila pena. Vzemite gobico in z mešanico očistite celotno notranjost pečice, splaknite z vlažno krpo in s suho obrišite stene. Po pečici še enkrat posujte sodo in poškropite s kisom, tokrat pustite nekaj ur, po možnosti čez noč. Preden se umazanega dna lotite z gobico, mešanico še enkrat poškropite s kisom, saj se bo najbrž že posušila. Po končanem čiščenju notranjost pečice splaknite z vlažno krpo in jo posušite.

Drugi način

Prvi način je dobrodošel, če je v vaši pečici najbolj umazano dno, če pa temeljito čiščenje potrebuje vsa, uporabite drugega. Tudi v tem primeru odstranite večjo zasušeno umazanijo. V skodelici zmešajte jedilno sodo s toliko vode, da dobite gosto pasto, in jo nanesite na stene pečice. Pustite delovati čez noč. Zjutraj vzemite v roke gobico in z grobo površino zdrgnite notranjost pečice, jo z mokro krpo dobro splaknite in s suho temeljito osušite. Po potrebi vse skupaj ponovite, a najbrž boste z rezultatom že po prvem čiščenju zadovoljni.