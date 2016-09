Kako pri blagajni izbrati najhitrejšo vrsto

Velikokrat se vam zdi, da se med nakupovanjem pri blagajni postavite v vrsto, ki se pomika najpočasneje. Jezni zaradi svoje izbire najbrž nikoli ne pomislite, da obstaja strategija, s katero je mogoče stopiti v tisto, v kateri boste najprej opravili z nakupom. Poglejte, na kaj bodite naslednjič pozorni.

Na kupca s polnim vozičkom

Morda se res ne zdi logično postaviti se za nekoga, ki ima zvrhan nakupovalni voziček. A če gre verjeti znanstvenikom z univerze Harvard, je to dobra odločitev. Pojasnjujejo namreč, da vsak kupec potrebuje določen čas, da stvari zloži na blagajniški trak, pozdravi prodajalca, plača, pospravi vrečke, spravi denarnico …V povprečju osebi vse to vzame 41 sekund časa. Izračunali so še, da kupec, ki ima v vozičku približno 100 stvari, pri blagajni porabi v povprečju šest minut, štirje kupci z 20 artikli pa sedem. In tedaj, ko se vam mudi, se vsaka minuta pozna.

Prava stran

Vrste pri blagajni, ki so postavljene na vaši levi strani, se pomikajo hitreje, saj je večina kupcev desničarjev.

Pravi spol

Če je mogoče, izberite blagajno, za katero je ženska. Običajno so spretnejše od moških kolegov.

Preverite vsebino

Malce pokukajte v košaro strank pred sabo. Če imajo artikle v čvrstih embalažah, bo šlo hitreje, saj čitalci kod črtne zapise na njih preberejo lažje, kot kadar so ti natisnjeni na plastičnih vrečkah. Pri teh se velikokrat zgodi, da mora blagajnik kode vnašati ročno. Tetrapak soka bo, denimo, odčitan hitreje kot vrečka zamrznjene zelenjave.

Skrito ni dobro

Izogibajte se najbolj odmaknjenim blagajnam. Raziskava je pokazala, da blagajniki za njimi nimajo dobrega pogleda na kupce, ki stojijo v vrsti, in zato svoje delo opravljajo počasneje.