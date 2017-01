Kako preprečiti, da bi se na igračah razvila plesen

Večino plastičnih in gumijastih igračk lahko čistite s pomivalnim strojem. Foto: Shutterstock

Pred nedavnim je v javnosti razburjenje povzročila priljubljena igračka, ki otrokom lajša izraščanje zob, saj je ena od mamic povsem po naključju opazila, da je njena notranjost prekrita s plesnijo. Da se taki scenarij ne bi več ponavljali in da bi bili otroci varni pred plesnijo, strokovnjakinja Becky Rapinchuk za CleanMama.net niza nekaj nasvetov za čiščenje otroških igračk.

Redno jih čistite in razkužujte

Pri tem je pomembno, da upoštevate navodila, ki so priložena igračkam, kajti niso vsi načini primerni za vse. Medtem ko nekatere lahko očistite pod curkom vode, smete druge le obrisati z vlažno krpo. »Načelno pa je vroča milnica tista, ki bo za čistočo igračk povsem dovolj,« pravi Rapinchukova in dodaja, da jih čistite po potrebi oziroma vsaj enkrat mesečno, igračke, ki jih otroci grizejo, pa najmanj enkrat na teden. Za razkuževanje priporoča te načine:

Igračko poškropite s triodstotnim vodikovim peroksidom, počakajte, da se ta posuši, jo splaknite in posušite.

Uporabite lahko tudi mešanico iz polovice alkoholnega kisa in polovice vode. Poškropite igračko, počakajte, da se posuši, in jo nato splaknite ter obrišite.

Prav tako je uporaben alkohol. Z njim obrišite igračko in jo nato dobro splaknite ter posušite.

Za plastične in gumijaste igračke so primerne vse omenjene metode. Večino lahko čistite tudi v pomivalnem stroju, plišaste igračke perite v pralnem in sušite v sušilnem stroju.

Pametno izbirajte igrače

Če bi se radi izognili plesni, ne kupujte igračk, v katere se lahko ujame vode. »Če imate take, njihove luknjice že pred prvo uporabo zaprite z lepilom ali s plastelinom,« svetuje Rapinchukova.

Zavrzite oporečne

In še zadnji napotek: »Občasno preverite otrokove igračke. Če opazite na njih plesen, ne tvegajte in jih nemudoma zavrzite.«