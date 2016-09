Kako prepoloviti čas sušenja perila

Poletje je idealen čas, kar zadeva pranje oziroma sušenje perila. Rahel vetrič in sončni dnevi poskrbijo, da se to na prostem hitro posuši. Tako lahko počiva tudi vaš sušilni stroj. Toda jeseni in pozimi je zgodba drugačna in ta pridno melje vsak dan, včasih celo večkrat na dan, zaradi česar naraste tudi račun za elektriko. Prav zato bo morda dobrodošla zvijača, s katero je mogoče čas sušenja prepoloviti, hkrati pa perilo ne bo zmečkano ter na otip trdo.

Nenavaden pripomoček

Da bi to dosegli, potrebujete nekaj teniških žogic, vendar ne povsem novih, da se njihova vlakna ne bi zažrla v vlakna oblačil, rjuh ali brisač. Očistite nekaj starih in že obrabljenih. Vrzite jih v boben sušilnega stroja skupaj z mokrim perilom, ga vključite pri srednji temperaturi in počakajte, da se zgodi čarovnija.

Večkraten učinek

Poskakujoči pripomočki bodo poskrbeli, da se bo perilo posušilo hitreje, saj bodo med seboj ločili posamične kose in s tem omogočili boljši pretok zraka, hkrati pa se oblačila v stroju ne bodo preveč prepletla.

Učinek bo večkraten: perilo bo hitreje posušeno, mehkejše, manj zmečkano, račun za elektriko pa znatno nižji.