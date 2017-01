Kako preboleti izgubo

Vsaka izguba je boleča. Ne boli pa le izguba ljubljenega človeka, temveč tudi ljubljene živali, ki nam velikokrat prinaša novo upanje, navdih, veselje in ne nazadnje tudi uteho. Trenutki, preživeti s hišnimi ljubljenčki, so nepozabni, sploh če so bili z nami več let, v katerih se je nabralo veliko izkušenj, ustvarila pa so se tudi pristna medsebojna čustva. A pride čas, ko se je treba tudi od živalskega najboljšega prijatelja za vedno posloviti. Kako naj se spopademo s to žalostno izgubo, da jo bomo čim prej in čim lažje preboleli?



Ljubezen do živali je naravna



»Ljudje smo že od pradavnine tako ali drugače povezani z živalmi, ta povezanost je globoko ukoreninjena v naših genih. Ljubezen do živali je torej nekaj naravnega, podedovanega. Zato imajo hišne živali, še zlasti psi, mačke, ptice in akvarijske ribice, velik pomen tudi za sodobnega človeka,« je jasen Jože Vidic, dr. vet. med., urednik revije Moj pes.

Starejši lastniki živali »Ko smo že precej v letih, moramo temeljito razmisliti, preden si omislimo novega psa. Kaj bo z njim, ko ne bomo mogli več sami skrbeti zanj oziroma po tem, ko nas več ne bo? Ali imamo zanj zagotovljeno varstvo? Naj povem, da vse več psov po smrti skrbnikov nadaljuje življenje v zavetišču za živali in nimajo vedno sreče, da bi našli dobrega posvojitelja,« opozarja Jože Vidic. Starejši lastniki naj torej dobro premislijo, kako bodo ravnali ob poginu svojega živalskega prijatelja. O tem, koliko koristi jim živali lahko prinašajo, smo že pisali, a misliti morajo tudi na njihovo dobro in na to, kaj bo s hišnimi ljubljenčki po tem, ko morda ostanejo sami – oni.

Po njegovih besedah lahko izgubo živali primerjamo z izgubo bližnjega človeka, saj lahko povzroči globoko žalost. Ob poginu hišnega ljubljenčka gredo njegovi lastniki skozi proces žalovanja, ki lahko traja zelo dolgo, a ga lahko s primernim ukrepom omilimo ter tudi skrajšamo. Seveda se boste v prvih dneh po izgubi na svojega ljubljenčka velikokrat spomnili, ob gledanju njegovih stvari vas bodo preplavili spomini in čustva, nihče vas ne bo zvesto počakal, ko boste utrujeni prišli iz službe, nihče se k vam ne bo stisnil ob gledanju večernega filma. Ljubljena žival bo v vas pustila neizbrisne sledi, kar je prav, a življenje je treba nadaljevati – dan za dnem, teden za tednom. In to je edino pravilno. Prebolevanje bo končano, ko boste z vsem svojim bitjem dojeli, da vašega prijatelja ni več z vami, nikar pa se ne prepustite depresivnemu počutju, ampak svoje občutke delite s tistimi, ki bodo vašo stisko razumeli in vas v temnih trenutkih podpirali. Spominjajte se veselih trenutkov, ki vam jih je žival v vajinem skupnem času prinesla, in nanje ohranite le lepe spomine. Ti bodo ostali, bolečine pa sčasoma ne bo več.



Rešitev je nova žival



Žal je tako, da je življenjska doba psa približno sedemkrat krajša od človekove, in v svojem življenju se moramo zato večkrat posloviti od ljubljenčka. In seveda je vsakič težko, pa naj gre za psa, mačko, želvo, hrčka ali katero koli drugo žival, na katero smo (bili) močno navezani. Ob tem se seveda vsakemu poraja vprašanje, kaj naj naredi in ali naj izgubo preboleva tudi tako, da si omisli novega ljubljenčka. »Po mojih izkušnjah je še najbolje, da si po izgubi ljubljenčka čim prej omislimo novega. Kdor pravi, da si novega ne more omisliti, ker noče več trpeti ob izgubi, po mojem mnenju ni pravi ljubitelj živali. Vzrok, da si ne omisli novega ljubljenčka, pa bržkone tiči drugje,« odgovarja kinolog.



Res je, da novi kuža ne bo takšen, kot je bil prejšnji, a prinaša novo ljubezen, nove izkušnje in nove spomine. In ko občutiš, kako te ima kužek rad, sčasoma pozabiš tudi vso bolečino, ki se je nabrala ob izgubi prejšnjega. Zato ne odlašajte, ampak si omislite novo bitjece, ki vas bo imelo rado takšne, kakršni ste. Seveda si dovolite biti žalostni in pustite žalovanju, da si vzame svoj čas, vendar pa ne tičite v temni luknjici predolgo, ampak se raje pozanimajte, kje in kako bi lahko dobili novega najboljšega – živalskega – prijatelja.