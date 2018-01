Kako podaljšati svežino limon

Limone so doma v skoraj vsakem hladilniku. A včasih se zgodi, da ob daljšem hranjenju začnejo plesniti, njihov olupek načne gniloba in na koncu pristanejo v smeteh. Na srečo je to mogoče preprečiti in na povsem preprost način kar za tri mesece podaljšati njihovo svežino.

Kako?

Limone najprej operite, nato pa jih položite v posodo z vodo in to v hladilnik. Plodove iz vode jemljite po potrebi. Ko se vam denimo zahoče čaja z limono ali limonine pite, samo izcedite sok iz ploda, ki ste ga hranili v vodi.

Še en način

Olupek biološko vzgojenih limon lahko naribate in v malih vrečkah pospravite v zamrzovalni skrinji, prav tako lahko v manjših posodicah ali modelčkih za ledene kocke zamrznete limonin sok in ga po želji jemljete iz skrinje ter dodajate jedem ali pijačam.