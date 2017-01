Kako oprati puhovko

S puhom napolnjena bunda je obvezna sestavina zimske garderobe. Je udobna, topla in lepa, ima pa tudi slabo plat: hitro se umaže in zahteva redno pranje, toda puh se v pralnem stroju sprime v trde kepe, toplo oblačilo pa ni več ne lepo in ne tako uporabno.

Vam res preostane samo čiščenje v čistilnici? Ne. Lahko ga operete doma, upoštevajte pa nekaj napotkov: