Kako odmašiti odtoke: S kemijo, sodo ali z žico

Packarije se lahko lotimo različno, v odtok lahko nalijemo ustrezno čistilo,poskusimo z naravnimi sredstvi, če pa to ne pomaga, podrezamo vanj z žico ali posebno krtačo. V skrajnem primeru je treba razmontirati cevi pod umivalnikom.

Delo v nobenem primeru ni ne lepo ne prijetno. Z najmanj napora bo šlo, če v odtok zlijemo ustrezno količino sredstva za odmaševanje, pustimo stati najmanj pol ure, speremo z vodo in upamo, da je delovalo. Tu seveda ne moremo mimo pripombe, da so ta sredstva zdravju in okolju škodljiva, poškodujejo pa lahko celo cevi, zato se jim ozaveščeni v karseda velikem loku izognejo.



Namesto strupa lahko naredimo domačo mešanico, pripravna sta soda bikarbona in kis. Babice imajo za to cel kup receptov, eden od njih, preverjen, gre takole: kavno skodelico sode nasujemo v lijak, čez zlijemo deci ali dva kisa in pustimo stati nekaj minut, da mine peneča se reakcija. Potem spustimo čez čim bolj vročo vodo in umazanija bi morala splavati skozi cevi.



Z vakuumskim odmaševalcem



Tudi če verjamemo in preizkusimo domače postopke, se kdaj zgodi, da ne bo delovalo. Da bo svinjarije preprosto preveč. Potem je najbolje, da se je lotimo mehansko. Vsi poznamo vakuumski odmaševalec z oranžno gumijasto kapo na lesenem ročaju, s katerim lahko dokaj uspešno odstranimo čep umazanije.



Pri tem je treba biti precej vztrajen, na prvo žogo najbrž ne bo šlo. Kapo položimo na odtok in potem na hitro pritiskamo in popuščamo, s tem ustvarjamo pritisk, ki razrahlja umazanijo. Potem v odtok vlijemo vročo vodo in preverimo, ali je pretočen. Sicer postopek ponavljamo. Ta pripomoček bi moral biti v vsakem gospodinjstvu, kupiti ga je mogoče že za nekaj evrov.



Očistimo s spiralo



Učinkovit pripomoček je tudi cev za odmašitev, ki jo preprosto namestimo na pipo, drug del pa potisnemo v odtok in spustimo vodo. Na trgu dobimo cevi različnih dolžin, od 1,5 do 5 ali še več metrov, stanejo pa okoli 10 evrov.



Lahko izberemo čiščenje s spiralo, pri tem prav tako v odtok potisnemo cev oziroma žico, vendar je ne zalijemo z vodo, temveč s posebnim ročajem sučemo krtačo na koncu spirale. Tudi ta pripomoček dobimo že za 10 evrov.



Včasih je sicer najbolje globoko vdihniti, zamižati na eno oko in odtočne cevi pod umivalnikom preprosto razstaviti, očistiti in sestaviti nazaj.



Neprijeten pogled na svinjarijo, ki smo jo, roko na srce, ustvarili sami, nas bo morda prepričal, da bomo v prihodnje delovali tudi preventivno. To pomeni, da pazimo, kaj zlivamo v odtoke, nadvse pametno pa je občasno preventivno čiščenje, najbolje s sodo in kisom.