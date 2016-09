Kako najlažje očistiti lego kocke

Lego kocke že desetletja veljajo za eno najpriljubljenejših igrač. Z njimi se igrajo otroci, z zahtevnejšimi se zabavajo tudi najstniki, neredko se v zlaganju kock preizkusijo celo straši ter tako različne generacije z njimi krepijo domišljijo, izboljšujejo motoriko in spoznavajo osnovne fizikalne zakone.

Manjša nevšečnost

Lahko bi rekli, da so lego kocke skoraj popolna igračka. Skoraj, kajti imajo tudi temnejšo plat: ker se jih z rokami dotika veliko ljudi in včasih romajo celo v usta, ker neredko ležijo povsod in padajo po tleh, se na njih kopiči umazanija, v času, ki prihaja, pa bodo prisotni še virusi in bakterije.

Ob pogledu na velik kup vam ideja, da bi jih čistili s krtačko, seveda ne diši, zato ponujamo drugačno rešitev.

Hitro in enostavno

Kocke poberite v mrežasto vrečko, tisto, v kateri sicer perete občutljivo perilo. Položite jo v pomivalni stroj. Vključite ga in počakajte.

Ko stroj zaključi pranje, iz njega vzemite kocke, ki bodo čiste in svetleče kot nove, igra z njimi pa bo še prijetnejša.