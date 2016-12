Kako lahko preprečite zamašitev stranišča

V WC-školjko sme samo troje: produkti velike in male potrebe ter toaletni papir. Seznam tistega, kar vanjo ne sodi, je mnogo daljši. Če ga ne boste upoštevali, se boste prej ali slej ubadali z eno največjih neprijetnosti doma: z zamašeno straniščno školjko.

Zobna nitka

Ta se ne razgradi, zato lahko hitro povzroči težave. Ostane v ceveh, nanjo se ujamejo drugi odpadki, vse skupaj pa se pretvori v čep, ki ga voda ne more odplakniti. Posledice tega niso ravno prijetne.

Olje

Hrana bi morala v školjko priti izključno kot posledica prebave. Olje v stranišče ne sodi. Kakor holesterol na stenah žil se namreč kopiči na ceveh in sčasoma povzroči njihovo zamašitev. Poleg tega je odpadno olje eden največjih onesnaževalcev dragocene podtalnice.

Obliži

Večina jih je narejenih iz plastike, ki se ne razgrajuje, zato na koncu pristanejo v okolju ali povzročijo zamašitev odtočnih cevi.

Zdravila

Čeprav se v vodi stopijo in ne zamašijo cevi, lahko s tem, ko jih mečete v školjko, pridejo v naravo. Filtri čistilnih naprav namreč kemikalij v zdravilih ne morejo razgraditi. Nobeno zdravilo zato ne sodi v stranišče.

Vlažni robčki

Niso iz istega materiala kot papirnati in se ne razgradijo. Ne tisti, s katerimi si čistite roke, ne oni, namenjeni negi obraza ali nežne otroške ritke.

Papirnate brisače

Čeprav so iz papirja, je ta obstojnejši kot toaletni, zato ne razpadejo hitro. Prav papirnate brisače sodijo med najpogostejše krivce za zamašene odtočne cevi.

Higienski vložki ali tamponi

Ti vpijajo veliko tekočine in se ne razgradijo, zato naj vedno romajo v smeti, saj lahko v trenutku privedejo do neljubih posledic.

Palčke za ušesa in bombažne blazinice

Niso razgradljive, prostornina vate se ob stiku s tekočino tri- do petkrat poveča, hkrati pa so palčke v ceveh ovira, na katero se ujame umazanija, in tvori nepremagljivo zapreko.

Cigaretni ogorki

Tudi filter cigaret je iz vpojnega materiala, vpija vlago, večja prostornina pa pomeni večjo možnost za zamašitev.

Lasje in dlaka

Lasje so tanki in nerazgradljivi, lahko se ujamejo v cevi in jih zamašijo. Enako velja za dlako hišnih ljubljenčkov. Oboje mečite v smeti.