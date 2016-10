Kako izbrati, pripraviti in najlažje olupiti dobre kostanje

Sezona kostanja je na višku in prav je, da jo dodobra izkoristite. Kostanji niso le okusni, so tudi zelo zdravi. Kuhani ali pečeni, pripravljeni v pecivu in namazih naj obogatijo vaš jesenski jedilnik. Da pa boste ob njih resnično uživali, poglejte, kako izbrati prave in kako jih pripraviti ter najlažje olupiti.

Previdno pri nakupu

Če jih ne boste nabirali sami, ampak jih boste kupili, pazite, kakšne boste izbrali. Plodovi morajo biti težki, s sijočo lupino in brez luknjic. Prav tako morajo biti suhi.

Priprava za lažje luščenje

Naslednji korak je, da jih skuhate ali spečete. Obstaja več načinov peke, pri vseh pa velja, da morate kostanje najprej zarezati, in sicer v lupino in ovoj pod njo. Tako jih boste lažje oluščili. Pečene kostanje boste hitreje dobili iz ovoja tudi, če boste sveže pred pripravo pustili tri dni stati, pečene pa za nekaj minut zavili v vlažno krpo.

Domiselna priprava

Na plošči štedilnika

Lahko uporabite klasično teflonsko ponev, stresite jih vanjo, pokrijte in občasno malo pretresite. Kostanji so pečeni, ko se zareza odpre in njihov olupek dobi temnejšo barvo.

V pečici

Prerezane kostanje položite v pekač, jih rahlo poškropite z vodo in pecite pri 180 stopinjah Celzija. Med pečenjem jih večkrat premešajte.

Na žaru

Na topel žar položite aluminijasto folijo, v katero ste naredili nekaj luknjic. Kostanje položite na folijo in jih pecite, dokler ne dobijo lepe barve.

V mikrovalovki

Prerezane kostanje položite v mikrovalovko in jih pri najvišji temperaturi pecite eno minuto.

Kuhanje v loncu

Cele plodove položite v hladno, rahlo osoljeno vodo. Drobni kostanji naj vrejo pol ure, debelejši pa približno eno uro.

Kuhanje v mikrovalovki

Kostanje zarežite, jih postavite v posodo z vodo, pokrije in jih v mikrovalovki kuhajte pet minut.