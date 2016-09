Kako iz pralnega stroja najlažje pregnati smrad

Vas vedno, ko odprete vrata pralnega stroja, pozdravi neprijeten vonj, ki bi ga lahko poimenovali kar smrad? Tega se hitro navzame tudi perilo, ki zato še zdaleč ni tako sveže, kot bi si želeli. Torej je skrajni čas, da vašemu hišnemu pomočniku namenite malce pozornosti in ga temeljito očistite.

Kaj ga povzroča

Vzrok za neprijeten vonj so nakopičeni umazanija, vodni kamen in maščobe, ki se nalagajo v njegovi notranjosti. K njemu pripomorejo še bakterije in glivice, ki se namnožijo, kadar umazano perilo predolgo čaka v napravi ali kadar opranega ne poberete takoj iz nje. Obožujejo namreč temna, vlažna in topla mesta pa tudi ostanke detergenta in mehčalca. Pri doziranju teh bodite zato previdni, ne pretiravajte ter uporabljajte priporočene količine. Še prej pa temeljito očistite stroj.

Korak za korakom

Najprej se posvetite filtru. Tega izvlecite ter ga pod toplo vodo sperite vsaj enkrat mesečno.

Nato pride na vrsto dozirna posoda. Presenečeni boste, koliko umazanije je nakopičene na njej. Izvlecite jo ter jo dobro zdrgnite s staro ščetko za zobe in z alkoholnim kisom. Enako storite z odprtino, kamor jo boste vstavili.

In na koncu še boben. Vanj stresite skodelico jedilne sode, v dozirno posodo pa nalijte liter alkoholnega kisa. Izberite program z najvišjo temperaturo in vključite stroj. Če se vaš polni z vrha, oboje dodajte v boben in počakajte, da stroj konča cel cikel pranja.

Kombinacija jedilne sode in kisa bo uničila obloge, ki povzročajo neprijeten vonj, postopek ponovite vsaj vsaka dva meseca, po potrebi lahko tudi večkrat.