Kako iz najljubših čevljev pregnati smrad

Poletje se počasi poslavlja in lahke odprte sandale ter zračne natikače bo znova nadomestila zaprta obutev. Ta pa se, zlasti če jo nosite dolgo in pogosto, kmalu navda z neprijetnim vonjem. Tu so še športne copate, v katerih se noga izdatno znoji, bakterije znoj v njih razkrajajo, posledice pa za nos niso prijetne. Poglejte, kako boste vonj iz njih pregnali kot za šalo.

Kaj in kako

Potrebovali boste dve nogavici, ki ju ne nosite več, a sta še vedno celi. Lahko ju vzamete s kupa, kamor odlagate nogavice brez para, in čakate, da se kje pojavi še druga. Vanju nasujte pesek, ki ga sicer uporabljate za mačje stranišče. Če mačke nimate, si vrečo nabavite prav v ta namen, zagotovo vam pozimi ne bo žal.

Napolnjeni nogavici na vrhu zavežite in ju čez noč položite v obutev. Pesek je odličen. Vpija namreč vlago in neprijetne vonje, vaša denarnica pa zaradi njega zagotovo ne bo trpela, saj je veliko cenejši od različnih praškov in razpršil, ki so namenjeni premagovanju neprijetnega vonja obutve.

Za najboljši učinek pesek v čevlje položite vsak dan potem, ko jih sezujete, vsebino nogavic pa približno vsaka dva tedna zamenjajte.