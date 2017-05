Kako do čiste školjke brez drgnjenja in kemičnih čistil

Le kdo si ne želi vedno čistega doma? Zlasti kotičkov, kjer so bakterije najpogosteje nakopičene, kamor nedvomno sodi tudi straniščna školjka. Sredstva za čiščenje te niso vedno učinkovita, hkrati pa vsebujejo veliko zdravju in okolju škodljivih snovi, zato se je boljše zatekati k naravnim alternativam. Ena od njih priporoča uporabo jedilne sode in alkoholnega kisa. Ribanje vam z njeno pomočjo ne bo več potrebno, školjka bo čista v trenutku, ko boste vanjo iz kotlička spustili vodo.

Kaj potrebujete in kako to uporabite

Potrebujete dva decilitra alkoholnega kisa in žlico jedilne sode. Kis segrejte do vretja in mu dodajte sodo. Mešanico nalijte v kotliček in počakajte nekaj ur. Prav zaradi obveznega čakanja se čiščenja lotite zvečer in kotliček izpraznite zjutraj. Tedaj samo spustite vodo. Bakterije, umazanija in neprijetni vonji bodo samo še preteklost. Postopek ponovite vsaj enkrat tedensko, po potrebi tudi večkrat.