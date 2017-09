Kako bodo sive zavese znova bele

Občutljive tkanine, iz katerih so izdelane zavese, zaradi kuhanja, prahu, sonca in drugih dejavnikov hitro postanejo sive. Žal jih ni mogoče prati pri visokih temperaturah in zdi se, da so obsojene na sivino. Na srečo ni tako, kajti na povsem preprost način jim je mogoče povrniti belino.

Vse, kar potrebujete, je beli, alkoholni kis. V boben pralnega stroja skupaj z zavesami dodajte pol skodelice belega kisa ter v razdelek za detergent sredstvo, ki ga sicer uporabljate za pranje zaves. Po pranju bodo te znova bele, na enak način lahko pobelite tudi sive brisače ali prte.

Ne skrbite, vonj po kisu po pranju ne bo prisoten, bo pa kis zavese tudi zmehčal, saj deluje kot naravni mehčalec perila.