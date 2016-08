Kaj takoj zavreči

Pripravite vrečke za odpadke in začnite akcijo. Foto: Shutterstock

Dobro se zavedate, da vaš dom potrebuje temeljito prenovo, a ne veste, kje začeti. Naj vam pomagamo: poglejte, kaj vse neupravičeno zaseda dragoceni prostor na policah, v omarah in predalih, pripravite vrečke za odpadke in začnite akcijo. Našteto brez skrbi lahko roma v smeti.

Več kot deset let stara plastična posoda

In vsa tista, ki je brez pokrovov.

Napol prazne (ali še polne) steklenice z likerji

Ki se jih niste dotaknili že dve leti.

Zavojčki z omakami

Prinesli ste jih iz restavracij, jih vrgli na polico hladilnika ter tam pustili.

Večnamenski mešalnik

Tisti, ki že davno nima več vseh vitalnih delov. Raje kupite manjšega, hitrejšega in zmogljivejšega.

Tri leta stare vrečke z zamrznjeno zelenjavo

Priznajte si, nikoli ne boste porabili vseh napol praznih vrečk.

Polnilniki za mobilne telefone

Tisti, katerih pripadajoče naprave ste že davno zamenjali z novimi.

In ko smo že pri telefonih

Tudi vse pokvarjene ali odslužene napravice.

Daljinski upravljalniki

Za katere ne veste več, kaj upravljajo. »Miiislim, da je ta za videorekorder ...«

Kabli

Vse, ki zviti in zavozlani zasedajo ves prostor v predalu.

Stari časopisi

Priznajte, nikoli več jih ne nameravate brati.

Knjige, ki se ne podajo na vašo polico

Kaj je še pomembnejše: njihova vsebina ni po vašem okusu. Podarite jih, nekdo jih bo vesel.

Kasete

Video, avdio ... Sploh nimate več naprav, s katerimi bi jih predvajali.

Skoraj prazni toaletni pripomočki

Še veste, kdaj ste kupili kremo, ki jo držite v rokah? Ne? Zavrzite jo!

Ščetka za stranišče

Če je starejša kot leto dni. Sploh veste, kaj vse je na njej?

Zdravila s pretečenim rokom uporabe

Odnesite jih na zbirno mesto.

Ličila, ki jih niste uporabljali več kot leto dni

Tudi v naslednjem ne boste imeli priložnosti za uporabo vpadljivega senčila, za katerega še sami ne veste, zakaj ste ga sploh kupili.

Testerji

Male vrečke, stekleničke, tubice. Vzeli ste jih samo zato, ker so bili brezplačni, jih vrgli v predal in tam so ostali.

Stare superge

Dobro je imeti rezervo, ne potrebujete pa treh rezerv.

Poročna obleka

Nikoli več je ne boste oblekli, čeprav se sestra s tem ne strinja.

Vsa oblačila z madeži

Ki jih nikakor ne morete oprati.

Nogavice z luknjami

Ne boste jih zašili, le kup z njimi bo vedno večji. In ko smo že pri nogavicah, v smeti naj romajo tudi tiste, ki jim že pol leta ne najdete para.