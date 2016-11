Kaj storiti, če vam rdeča majica obarva belo perilo

Kaj hitro se med belo perilo skrije temno oblačilo. Denimo rdeča nogavica, ki je kriva za rožnate brisače in rjuhe. Nočna mora vsake gospodinje ni tako redka in do nje pride zaradi visokih temperatur, pri katerih peremo belo perilo, pisano pa se zaradi njih razbarva in radodarno prenese barvo na oblačila v svoji bližini.

Kaj storiti?

Najprej preverite etiketo perila. Če je na njem navedeno, da perila ne smete beliti (prekrižan trikotnik), to upoštevajte in ga skušajte razbarvati s kuhanjem na štedilniku. Naj v mešanici vode in pralnega praška (v pet litrov vode dodajte približno polovico merice praška) vre vsaj eno uro, nato ga ohladite in še enkrat operite.

Pri občutljivem perilu si lahko pomagate tudi z robčki, ki iz oblačil med pranjem odstranjujejo barve, ali v pralni prašek dodajte malo sredstva za odstranjevanje madežev in ga ponovno operete v pralnem stroju.

Ker gre pri belem perilu največkrat za rjuhe, brisače in spodnje perilo iz 100-odstotnega bombaža, je uporaba belila praviloma dovoljena. Torej perilo, ki ste mu po navodilih dodali belilo, 15 do 30 minut namakajte v vodi, in ga nato ponovno operite na programu za hitro pranje z dvojnim izpiranjem. Brisače bodo znova bele, naslednjič pa bodite previdnejši.