Kaj storiti, če majica po pranju ni več bela

Nočna mora vsake gospodinje: ko odprete pralni stroj, ki je ravno zaključil pranje belega perila, to še zdaleč ni več belo. Pisana nogavica, ki je po pomoti zašla vanj, je spustila barvo in bele majice so modre, rožnate ali katere koli druge barve. Ne obupajte, ampak hitro ukrepajte in preženite posledice neprevidnosti.

Korak za korakom

Najprej vse perilo odstranite iz stroja ter poiščite krivca. Vsak kos belih oblačil nato preverite. Če na katerem ni madežev, ga ločite od obarvanih kosov. Te hitro še enkrat operite in detergentu dodajte belilo, ki ne vsebuje klora. Nikar perila ne sušite, saj bodo tako madeži trdovratnejši.

Ti zahtevajo malce več časa za odstranjevanje: perilo bo pred pranjem treba namočiti. Vodi, v kateri ga namakate, dodajte belilo v prahu na osnovi kisika, saj so ta stabilnejša od tekočih formul. Sledite navodilom za uporabo in perilo vsaj osem ur namakajte v plastičnem vedru ali kadi, ne uporabljajte pa kovinske posode. Če so madeži še prisotni, postopek ponovite in oblačila ponovno operite v pralnem stroju.

Belilo lahko izdelate tudi doma

Perilu lahko belino povrnete z doma narejenim belilom. Zmešajte pol skodelice soka limone, pol skodelice triodstotnega vodikovega peroksida in štiri litre destilirane vode. V mešanici nekaj ur namakajte obarvana oblačila in jih nato operite v pralnem stroju.



Kako poskrbeti, da se to ne bo več zgodilo?

Pred pranjem dosledno sortirajte perilo in vedno skupaj perite kose podobnih barv. Tudi če ste majico že oprali, še vedno lahko pusti sledove na svetlejših oblačilih.

Oblačila, preden jih oblečete prvič, obvezno operite. Tako se ne bodo odstranile le neobstojne barve, ampak tudi kemikalije z novih tkanin ne bodo prišle v stik s kožo.

Pri oblačilih temnejših barv preverite njihovo obstojnost tako, da zmočite vatirano palčko in z njo podrgnete po tkanini. Če na vati ostane barva, kos na roke operite v hladni vodi. Lahko ji dodate malo soli, ki utrjuje barvo in s tem preprečuje razbarvanje.