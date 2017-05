Kaj storiti, če iz pralnega stroja smrdi

Da bi pralni stroj res deloval brezhibno, je treba pozornost namenjati tudi njegovemu čiščenju in vzdrževanju. Sicer se iz njega kaj kmalu začne širiti neprijeten vonj, ki je posledica v njem nakopičenega vodnega kamna, bakterij in druge umazanije, med pranjem pa se ga navzamejo tudi oblačila.

Se vam zdi, da perilo po tem, ko ga iz njega poberete, nima prijetnega vonja, ampak ravno nasprotno? Torej je čas za čiščenje. Na srečo je to povsem preprosto in hkrati učinkovito, vse, kar potrebujete, da bo znova dobro opravljal svojo nalogo, pa sta jedilna soda in alkoholni kis.

Postopek

V boben stresite 100 gramov jedilne sode in zlijte liter alkoholnega kisa. Napravo vključite pri najvišji temperaturi in počakajte, da zaključi cikel pranja. Jedilna soda in kis bosta raztopila vodni kamen, odstranila bakterije in očistila cevi ter, kar je najpomembnejše, pregnala vse neprijetne vonjave. Čiščenje stroju privoščite vsaj enkrat mesečno.