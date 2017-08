Kaj, če pralni stroj smrdi?

Med domača opravila umestite še eno: občasno očistite svoj pralni stroj. Čeprav naj bi bil ta vir čistoče in svežine, se v njem kopiči veliko ostankov umazanije, detergentov in mehčalcev, kar vodi v obloge, ki oddajajo vse prej kot prijeten vonj. In temu se lahko izognete. Brez skrbi, dovolj bo, da ga očistite vsake pol leta.

Kaj potrebujete: alkoholni kis, jedilno sodo, krpo iz mikrovlaken in staro zobno ščetko.

Za stroje, ki se polnijo z vrha

Prazen stroj nastavite na program za pranje pri najvišji temperaturi in ga vključite.

Medtem se stroj polni z vodo, v razdelek za pralni prašek nalijte približno pol litra kisa in dodajte 240 gramov jedilne sode.

Mešanica naj se v bobnu dobro premeša, nato pa stroj ustavite in odprte pokrov ter z zobno ščetko v njem zdrgnite vso vidno umazanijo. Tudi tisto, v dozirni posodi.

Pustite, da mešanica učinkuje približno eno uro, nato pa znova vklopite stroj in počakajte, da cikel se zaključi.

Za stroje, ki imajo vrata na sprednji strani

Preden se lotite bobna, krpo namočite v kis in dobro obrišite gumo na vratih stroja. Presenečeni boste, koliko umazanije je na njej.

Nato stroj nastavite na pranje pri najvišji temperaturi in v dozirno posodo dodajte mešanico iz četrt skodelice (60 gramov) jedilne sode in 60 mililitrov vode. Vključite prazen stroj.

Ko stroj zaključi pranje, izvlecite dozirno posodo in jo očistite pod toplo vodo. Po potrebi jo zdrgnite s ščetko. Vstavite jo nazaj, vanjo nalijte 240 mililitrov kisa ter stroj vključite na program za izpiranje.

To je to. Kaj tako diši? Vaš pravkar očiščeni pralni stroj.