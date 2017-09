Jubilejni dnevi grmenja

Tudi po Kranjski Gori so visele oranžne in črne zastavice, v središču mesta pa je bil promet dovoljen le motociklom. Foto: Manca Velkavrh

Evropski motoristi, predvsem ljubitelji ameriške znamke motorjev Harley-Davidson, vsako leto nestrpno čakajo na prve dni septembra, ko nastopi čas za tradicionalni Evropski motoristični teden (EBW) ob Baškem jezeru (nem. Faaker See), nedaleč od Beljaka. Letošnji je bil še posebno slovesen, saj je potekal že dvajsetič zapored in je kljub ne najbolj sončnemu vremenu med 5. in 10. septembrom privabil okoli 125.000 ljudi. Verjetno je odveč pisati, da dogodek ne bi bil tako uspešen, če ne bi z njim živelo in dihalo lokalno prebivalstvo. Najprej je tu lokalna oblast, ki med prireditvijo uredi promet tako, da je ta prijazen do motoristov. Svoje prispeva tudi organizacija Kärnten Werbung, ki skrbi za promocijo Koroške kot turistične destinacije. Zelo se zavedajo, da so motoristi dobri gostje, ki radi zapravljajo – tako za hrano kot prenočišče, da morebitnih nakupov nove opreme in seveda polnjenja posod z gorivom niti ne omenjamo.

Harley-Davidson je postavil na ogled vse motocikle za prihodnjo sezono.

Med udeleženci je seveda največ tistih, ki jezdijo harley-davidsone in so srečanje vzeli za svoje, tako da je dogajanje povezano prav s to legendarno ameriško znamko. Seveda pa srečanje privabi tudi motoriste, ki vozijo druge znamke motorjev. Harley-Davidson je tudi tokrat organiziral testne vožnje najnovejših motociklov po okoliških krajih in v montažnem salonu postavil na ogled vse motocikle za prihodnjo sezono: 26 serijskih, dva trikolesnika in tri motocikle iz njihove delavnice za individualizacijo CVO (Custom Vehicle Operations). Dodajmo še, da je EBW obiskala Karen Davidson, pravnukinja soustanovitelja znamke Williama A. Davidsona.

Vrhunec tedna – sobota

Med najzanimivejše dneve EBW vsekakor spada sobota, ko dopoldne poteka že tradicionalna parada motoristov okoli Baškega jezera. Okoli 25.000 motociklistov je točno opoldne vžgalo svoje jeklene konjičke in se podalo na pot. Tudi tokrat je trasa potekala skozi središče Beljaka, kjer so motociklistom med EBW omogočili brezplačno parkiranje. Kot popestritev jubilejnega srečanja je bila zagotovo letalska točka, ko je Raimund Riedmann, pilot priznane Red Bullove akrobatske letalske ekipe The Flying Bulls, ob 15. uri izvajal akrobacije nad jezerom. Sobotno popoldne in večer so zaokrožili glasbeni nastopi izvajalcev Motörblast, Audrey Horne, The Picturebooks in Danko Jones ter žrebanje, ki je srečnežu prineslo čisto novega harley-davidsona forty-eight special edition.

125.000 ljudi je prišlo

Najlepše predelave

Petkov večer je zadnja leta rezerviran za izbor najlepših predelanih motociklov. Tokrat so se predelovalci pomerili v osmih kategorijah, oznanili pa so tudi najlepšo predelavo po mnenju strokovne žirije in po mnenju obiskovalcev. Med nagrajenci sta bila dva predelovalca iz Slovenije – ekipa Dream Machine si je prislužila prvo nagrado v kategoriji big twin, ekipa MG Customs pa drugo mesto v kategoriji t. i. antičnih motociklov. Za najboljšo predelavo EBW je strokovna žirija izbrala mojstrovino Kuvajtčana Nedala Amina.

Motoristi tudi v Kranjski Gori

Očitno se potenciala EBW zavedajo tudi na naši strani Karavank – ugibamo, da je k temu veliko prispevalo letos odprto predstavništvo Harley-Davidsona v Ljubljani. Po Kranjski Gori so visele oranžne in črne zastavice, panoji dobrodošlici harleyjistom in zapora ceste v središču Kranjske Gore, ki je dovoljevala le promet z motocikli. Sobotno dogajanje je popestril koncert, na katerem sta nastopila tudi Peter Lovšin in Gregor Skočir, Harley-Davidson Ljubljana pa je ob Sporty baru vzpostavil začasno trgovino.